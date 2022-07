Solvias acquiert Cergentis pour renforcer ses capacités en matière de produits biologiques et de thérapie cellulaire et génique

Selon Evaluate, fournisseur de renseignements sur le marché pharmaceutique, les ventes mondiales de thérapies cellulaires et géniques devraient s'accélérer à un taux de croissance annuel composé de 63 % jusqu'en 2026. De plus en plus de chercheurs s'appuient sur les nouvelles techniques de génie génétique pour mettre au point des médicaments complexes et novateurs. Ils ont besoin de solutions sophistiquées pour analyser leur sécurité et leur efficacité.

Avec l'ajout de Cergentis, Solvias soutient le nombre croissant d'organisations pharmaceutiques, biotechnologiques, de développement et de fabrication sous contrat qui développent des thérapies génétiquement modifiées, grâce à une plateforme élargie de services de test, notamment :

une équipe hautement scientifique possédant des diplômes de haut niveau et une expertise approfondie des techniques génomiques émergentes et des exigences réglementaires en constante évolution

une technologie exclusive d'analyse génomique qui fournit des données complètes en une seule expérience, permettant une prise de décision efficace et la conception de programmes de R&D

un réseau mondial au service de clients sur trois continents

un soutien personnalisé pour des applications distinctes de génie génétique, y compris la thérapie cellulaire et génique, le développement de lignées cellulaires et les modèles génétiquement modifiés

des connaissances spécialisées dans le séquençage génomique de lignées cellulaires de stade précoce pour soutenir l'une des premières étapes du processus de R&D

une assistance de haut niveau comprenant des services logistiques de bout en bout, la gestion de projets numériques et des capacités d'établissement de rapports afin de permettre des délais d'exécution rapides

Archie Cullen, PDG de Solvias, a déclaré :

« Nous nous attachons sans relâche à garantir la sécurité des nouvelles thérapies en cours de développement. Cergentis est une acquisition fondamentale qui élargit nos solutions de soutien aux thérapies complexes et émergentes. Nous continuerons à rechercher des acquisitions stratégiques qui ajoutent des capacités spécialisées à notre offre et font progresser notre objectif d'être un précurseur dans notre secteur. »

Joris Schuurmans, PDG de Cergentis, a ajouté :

« Nous sommes ravis de faire partie d'un leader mondial qui complète notre expertise scientifique, notre innovation et notre service à la clientèle. Solvias et Cergentis partagent un engagement profond à fournir à nos clients des solutions et un soutien de la plus haute qualité afin de mettre en toute sécurité leurs produits entre les mains des patients qui en ont besoin. »

Avec effet immédiat, M. Schuurmans rejoindra l'équipe de direction de Solvias et continuera à diriger les opérations de Cergentis.

Cergentis marque la deuxième acquisition de Solvias depuis son partenariat avec les investisseurs du secteur de la santé Water Street Healthcare Partners et JLL Partners en 2020. La société a recruté des leaders de l'industrie pour rejoindre son conseil d'administration et a lancé un programme visant à mettre à niveau et à développer de manière significative sa plate-forme et son infrastructure informatiques afin de soutenir ses plans d'expansion mondiale.

Les conditions financières de l'acquisition ne sont pas divulguées. Achelous Partners a été le conseiller de Cergentis pour cette transaction.

À propos de Cergentis

Cergentis est une société de biotechnologie de confiance axée sur la génomique qui fournit des services et des solutions internes basés sur sa plateforme d'analyse génomique exclusive à toutes les grandes sociétés biopharmaceutiques et aux instituts de recherche renommés. Grâce à des analyses génétiques largement publiées et reconnues, Cergentis soutient une clientèle mondiale dans la caractérisation et le CQ de modèles génétiquement modifiés, le développement de lignées cellulaires biopharmaceutiques et les produits de thérapie cellulaire et génique. En aidant à réduire les risques liés aux décisions relatives aux programmes de R&D, en minimisant le temps d'accès à la clinique, en fournissant des preuves génomiques objectives aux organismes de réglementation et en favorisant la sécurité des patients, Cergentis vise à soutenir les programmes de développement de médicaments biopharmaceutiques dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site cergentis.com.

À propos de Solvias AG

Solvias est un leader mondial de la recherche, du développement et de la fabrication sous contrat pour les industries pharmaceutique, biotechnologique, des sciences des matériaux et des cosmétiques. S'appuyant sur 20 ans d'excellence scientifique, la société fournit des solutions d'analyse et de fabrication flexibles et évolutives qui garantissent l'intégrité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux tout au long de leur cycle de vie. Basée à Kaiseraugst près de Bâle, en Suisse, Solvias et ses laboratoires opèrent selon les normes les plus élevées et conformément aux réglementations ISO, GMP, GLP et FDA. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.solvias.com.

