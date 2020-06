Solvias conclut un accord avec des investisseurs stratégiques dans le domaine de la santé pour faire progresser sa croissance

Solvias fera appel à l'expertise industrielle et au réseau de ressources de Water Street et de JLL pour prolonger les capacités de l'entreprise vers des domaines nouveaux et complémentaires, ainsi que pour élargir sa portée mondiale. Solvias a également annoncé aujourd'hui que les cabinets spécialisés dans le domaine des soins de santé ont aidé à recruter deux dirigeants expérimentés des services pharmaceutiques pour rejoindre son conseil d'administration. Solvias a nommé Michael J. Lehmann et Mario L. Rocci, Jr, PhD, pour rejoindre Karen J. Huebscher, PhD, présidente-directrice générale et directrice de Solvias, au sein du conseil d'administration de la société :

Michael J. Lehmann , président, est l'ancien directeur commercial et président des services mondiaux de développement pharmaceutique de Patheon N.V., où il a joué un rôle déterminant dans la transformation de Patheon en une organisation de développement et de fabrication sous contrat à forte croissance. M. Lehmann a également été le fer de lance du développement précoce mondial de Covance Inc. Plus récemment, il a siégé au conseil d'administration de BioAgilytix Labs.

Mario L. Rocci Jr , directeur, compte plus de 30 ans d'expérience en leadership dans le secteur des services pharmaceutiques et est l'ancien président de la division des services cliniques, de laboratoire et scientifiques de phase précoce d'ICON plc. Le Dr Rocci a également été président du Product Quality Research Institute et président de l'American Association of Pharmaceutical Scientists.

« Nous sommes ravis de faire croître Solvias en partenariat avec nos nouveaux investisseurs et notre conseil d'administration », a déclaré la Dre Huebscher. « Depuis la création de Solvias, nous avons continuellement innové et élargi notre plateforme de tests, nos produits de fabrication pharmaceutique spécialisés, nos kits d'analyse et nos services afin d'offrir à nos clients le plus haut niveau d'expertise scientifique et de capacités techniques. Ces nouvelles initiatives soutiennent notre objectif d'apporter une plus grande valeur à nos clients et de positionner Solvias au premier rang de notre secteur. »

Fondée en 1999, Solvias s'est développée pour servir plus de 600 entreprises de biotechnologie, de dispositifs médicaux, de cosmétiques et les principales multinationales pharmaceutiques. Ces dernières années, la société a étendu ses services de test et d'analyse afin de traiter les produits biopharmaceutiques et les thérapies cellulaires et géniques émergentes. Solvias est restée pleinement opérationnelle pendant la crise pandémique actuelle, en fournissant des services essentiels à ses clients, notamment en soutenant leur travail pour développer des options thérapeutiques et des candidats vaccins pour le COVID-19.

« Solvias est très estimée pour la qualité exceptionnelle de son travail, son expertise scientifique et son engagement à innover en permanence. Son travail est essentiel pour aider les organisations à commercialiser des produits salvateurs importants. Je suis honoré de travailler avec Karen et son équipe pour soutenir leur objectif de faire de Solvias un leader mondial du secteur », a déclaré M. Lehmann.

À propos de Water Street

Water Street est un investisseur stratégique qui se concentre exclusivement sur les soins de santé. Le cabinet dispose d'un solide bilan en matière de création d'entreprises leaders sur le marché dans les secteurs de croissance principaux des soins de santé. Il travaille avec certaines des plus importantes sociétés au monde en matière d'investissement, et notamment Johnson & Johnson, Medtronic and Walgreen Co. L'équipe de Water Street est composée de dirigeants du secteur et de professionnels de l'investissement ayant des dizaines d'années d'expérience en matière d'investissement et d'exploitation d'entreprises mondiales de soins de santé. Le siège du cabinet est situé à Chicago. Pour plus d'informations sur Water Street, visitez le site http://waterstreet.com.

À propos de JLL Partners

JLL Partners est un cabinet de capital-investissement du marché intermédiaire qui possède plus de trente ans d'expérience dans la transformation des entreprises dans les secteurs des soins de santé, des secteurs spécialisés et des services aux entreprises. Le cabinet s'attache à nouer des partenariats avec les entreprises qu'elle peut aider à devenir des leaders du marché par une combinaison de fusions et d'acquisitions stratégiques, d'initiatives de croissance organique et d'améliorations opérationnelles. L'équipe de JLL Partners est composée de professionnels de l'investissement et de partenaires opérationnels chevronnés qui s'attachent à favoriser la création de valeur à long terme dans l'ensemble de son portefeuille. Depuis sa fondation en 1988, JLL Partners a engagé plus de 5 milliards de dollars de capitaux propres dans huit fonds de capital-investissement, avec plus de 50 investissements dans des plateformes et plus de 190 acquisitions complémentaires. Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.jllpartners.com

À propos de Solvias AG

Solvias est un leader mondial de la recherche, du développement et de la fabrication sous contrat. La société est notamment au service des secteurs des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, des appareils médicaux et des cosmétiques. Située près de Bâle, en Suisse, Solvias emploie plus de 550 membres d'équipe hautement qualifiés qui travaillent ensemble pour comprendre les besoins de leurs clients. Solvias est fière de fournir des solutions innovantes qui répondent aux normes de qualité les plus élevées. Grâce à son excellente infrastructure et à son expertise inégalée, Solvias développe, analyse et teste un large éventail de substances et de produits biologiques et chimiques. La société propose également l'un des plus grands portefeuilles de ligands exclusifs pour les transformations catalytiques, ainsi qu'une série de services technologiques de synthèse et de catalyse connexes sur mesure. S'appuyant sur l'expérience scientifique bien établie de la société et sur ses antécédents, Solvias fournit des services, des produits et des technologies intégrés pour aider ses clients à mettre plus rapidement sur le marché des produits plus sûrs et de meilleure qualité.

SOURCE Solvias