Sommelière da Boccati indica itens essenciais para consumir vinhos no verão

CAXIAS DO SUL, Brasil, 27 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Brasil bateu recorde de vendas de vinho durante a pandemia. De acordo com a Organização Internacional do Vinho (OIV), o consumo cresceu 18,4%. No total, o país consumiu 430 milhões de litros da bebida. Aliado a este crescimento, os consumidores se tornaram mais exigentes com o serviço do vinho, demandando por mais acessórios, taças e conhecimento acerca da bebida.