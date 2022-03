Sommet Education lance des programmes Exécutifs accélérateurs de carrière dans ses institutions académiques Les Roches et Glion Institut de Hautes Études

Le développement continu des connaissances et des compétences est devenu la carte maîtresse des parcours professionnels et constitue désormais un critère d'employabilité. Pour les employeurs, développer les compétences des professionnels à haut potentiel et les guider vers des postes de leadership est un facteur clé pour attirer et retenir les talents.

Les cadres désireux d'apprendre aux côtés de pairs du monde entier verront dans ces programmes l'opportunité de monter en compétences et de donner un nouvel élan à leur carrière tout en poursuivant leur activité professionnelle. Sommet Education propose trois programmes : un Executive Master's in International Hotel Management sur le campus Les Roches de Marbella (Espagne), un Executive MBA in Global Hospitality Management sur le campus Les Roches Crans-Montana et un Executive Master's in Luxury Management & Guest Experience à Glion.

« Les évolutions rapides du secteur de l'hospitalité et la demande croissante en personnel qualifié ont mis en exergue une nouvelle nécessité : pour faire évoluer sa carrière et réussir dans sa vie professionnelle, tout cadre, même le plus expérimenté, doit apprendre en permanence. C'est pourquoi nous proposons ces trois programmes Exécutifs à destination des cadres et dirigeants qui souhaitent obtenir un rapide retour sur investissement dans le développement de leur carrière sans interrompre leur activité » commente Pierre Ihmle, Chief Academic Officer de Sommet Education.

D'une durée de 9 à 12 mois, ces programmes en distanciel sont composés de plusieurs modules pour permettre aux participants de suivre le cursus tout en conciliant une activité professionnelle riche et un apprentissage approfondi.

Le présentiel est dédié à élargir l'horizon des participants au travers d'échanges intensifs et de visites de terrain. avec la découverte des coulisses de marques prestigieuses et d'opérateurs innovants aussi bien en Suisse, qu'à Londres, en Espagne ou à Dubaï. Axés sur le réseautage et les échanges avec les experts du secteur, ces programmes permettent aux cadres et dirigeants de mieux appréhender le marché sur lequel ils évoluent.

Portés par le corps enseignant des institutions académiques, par des professionnels expérimentés du secteur et des experts reconnus de chaque domaine de spécialisation, les programmes Exécutifs abordent les fondamentaux du management et des affaires. La finance, l'élaboration de stratégie d'entreprise et le développement durable comptent parmi les matières étudiées. Le programme se conclut par un projet « Capstone » qui met les participants au défi de trouver des solutions innovantes pour répondre à une problématique réelle.

En outre, les participants bénéficient d'un coaching personnalisé réalisé par un cabinet de conseil en recrutement. Les sessions d'accompagnement ont pour but de définir un projet personnel et de développer une image de marque professionnelle afin d'amorcer un nouveau chapitre de leur vie professionnelle.

À l'issue de ces formations, les participants disposeront de compétences, de connaissances et d'un réseau qui leur permettront de se démarquer par rapport aux autres candidats de ce marché en constante évolution.

