Sommet Education se Developpe en Inde avec une Prise de Participation Majoritaire Dans L'indian School of Hospitality

Sommet Education soutient ainsi en Inde le développement de deux de ses prestigieuses institutions : École Ducasse, référence mondiale de l'enseignement des arts culinaires et de la pâtisserie, et Les Roches, l'une des principales écoles de management hôtelier au monde.

Benoît-Etienne Domenget, PDG de Sommet Education déclare à cette occasion : "Sommet Education façonne et développe le premier réseau mondial d'enseignement dédiés aux métiers de l'hospitalité. Cela nous conduit à être présents dans des pays où la croissance de l'hôtellerie et ses secteurs connexes constitue une part importante de la dynamique économique. Nous sommes heureux de nous associer à l'ISH en offrant aux étudiants indiens, à l'intérieur du pays, des normes mondialement reconnues en matière d'enseignement de l'hôtellerie, de la gastronomie et du management."

La croissance du secteur de l'hospitalité et des services exige la formation de futurs dirigeants qui seront prêts à saisir des opportunités globales en Inde comme ailleurs. L'Indian School of Hospitality opère l'un des plus beaux campus du pays à Gurugram (Delhi NCR) et est considérée comme l'école de référence pour la gestion de l'accueil et les arts culinaires par les professionnels du secteur.

Elle propose des programmes de premier et de deuxième cycle ainsi que des certifications et des diplômes courts. L'ISH renforce ainsi son portefeuille de programmes en offrant aux étudiants la possibilité d'effectuer des semestres à l'étranger, de commencer leurs études en Inde, de les terminer dans une autre institution du réseau, ou de rejoindre de nouveaux programmes, notamment un MBA aux Roches, en Suisse.

Dilip Puri, fondateur et PDG de l'ISH commente par ailleurs : "Notre philosophie a toujours été d'offrir aux étudiants une qualité d'enseignement exceptionnelle grâce à un programme d'études et une pédagogie ouverts à l'international, une technologie et des infrastructure de premier plan, ainsi qu'un corps professoral et des chercheurs réputés. Notre partenariat avec Sommet Education nous permettra de renforcer notre offre, d'étendre notre présence en Inde et dans les pays voisins, et de faire partie du prestigieux réseau de Sommet Education, qui compte 18 campus dans 8 pays et 60 000 anciens élèves influents. Nous serons également en mesure de répondre davantage à la demande de l'industrie en matière de talents en apportant deux des meilleures références mondiales dans la gestion de l'accueil et l'éducation culinaire en Inde."

Ensemble, Sommet Education et Indian School of Hospitality ambitionnent de forts développements pour les deux marques.

Avec cette alliance, École Ducasse opèrera depuis le campus de l'ISH et proposera des programmes en arts culinaires et pâtissiers destinés aux jeunes étudiants et aux professionnels. Il s'agit des débuts de l'École Ducasse en Inde, les deux partenaires ayant l'intention de développer un réseau d'écoles culinaires dans la région au cours des trois prochaines années.

L'institution suisse Les Roches, fondée en 1954, avec des campus en Suisse, en Espagne et en Chine, enrichira les programmes de premier et de deuxième cycle de l'ISH. En plus des échanges et des ateliers académiques et de recherche, grâce à des programmes d'études miroirs et des synergies, les étudiants pourront étudier des semestres à l'étranger et bénéficier de divers parcours au sein des programmes de premier et de deuxième cycle du réseau d'institutions Les Roches. Les étudiants auront la possibilité d'étudier sur les campus Les Roches de Crans-Montana (Suisse), Marbella (Espagne) et Shanghai (Chine). Les étudiants de troisième cycle de l'ISH pourront également intégrer le MBA sur le campus de Les Roches en Suisse, ou un programme de master en Espagne. L'alliance a des souhaits d'expansion dans la région, à commencer par la création d'un deuxième campus en Inde dans les trois prochaines années.

Benoît-Etienne Domenget, PDG de Sommet Education conclue : "Nous sommes ravis d'accueillir l'ISH dans la famille des instituts d'enseignement hôtelier de renommée internationale de Sommet Education. Ensemble, nous serons mieux à même de répondre aux besoins de l'industrie en matière de talents et d'expertise spécialisée. Les aspirants à la gestion hôtelière et aux arts culinaires en Inde et dans les pays voisins pourront désormais bénéficier de notre expertise et de nos connaissances combinées et explorer les opportunités de carrières internationales. Ce développement rapproche deux marques d'éducation véritablement mondiales, École Ducasse et Les Roches, des étudiants indiens".

Pour plus d'information :

www.sommet-education.com

www.ish.edu.in

Anouck Weiss, VP Communication, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1600051/ISH_Campus_Sommet_Education.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1280685/Sommet_Education_Logo.jpg

SOURCE Sommet Education