Sommet Education und UNWTO präsentieren: Online Veranstaltungen der Hospitality Challenge

Die „Hospitality Challenge" wurde ins Leben gerufen, um die Belebung des Gastgewerbes durch innovative Projekte zu fördern. Diese können von Unternehmern, Start-Ups, Studenten, Quereinsteigern und allen, die sich für die Branche begeistern, eingereicht werden. Unter fast 600 eingegangenen Bewerbern aus aller Welt haben 30 Top-Finalisten ein Stipendium mit Vollpension für Master-Programme, MBAs und andere spezialisierte Programme in den Bereichen Gastgewerbe, Kulinarik und Konditorei an den international renommierten Institutionen von Sommet Education erhalten: Glion Institute of Higher Education , Les Roches und École Ducasse .

Ab dem 21. Januar 2021 finden Online-Sessions zwischen 16.30 und 17.30 Uhr MEZ auf LinkedIn Live statt:

„What's Next in Jobs & Education" am 21. Januar 2021

Moderator: Hervé de Gouvion Saint-Cyr, Gründer und Präsident von TalentriCity

Teilnehmer:

Stéphane Rousseau, Chief People Officer bei Sommet Education

Natalia Bayona, Direktorin für Innovation, Bildung und Investitionen der UNWTO

Francois Delahaye , Chief Operating Officer der Dorchester Collection

Hier anmelden

„What's next in Safety & Hospitality Experience" am 28. Januar 2021

Moderator: Michael Collins, Gründer von TravelMedia.ie und Abroad Magazine

Teilnehmer:

Barbara Czyzewska , Head of Luxury Marketing and Brand Management beim Glion Institute of Higher Education

, Head of Luxury Marketing and Brand Management beim Glion Institute of Higher Education Alessandra Priante , Direktorin der Regionaldirektion Europa der UNWTO

, Direktorin der Regionaldirektion Europa der UNWTO Quentin Desurmont , Chief Executive Officer bei Traveller Made

Hier anmelden

„What's next in Revenue & Productivity" am 4. Februar 2021

Moderator: Damon Embling, Journalist bei Euronews und Direktor bei Headline Media UK

Teilnehmer:

Jonathan Humphries , Head of International Hotel Development & Asset Management Specializations am Glion Institute of Higher Education und Chairman und Inhaber von HoCoSo

, Head of International Hotel Development & Asset Management Specializations am Glion Institute of Higher Education und Chairman und Inhaber von HoCoSo Sandra Carvao , Chief of Market Intelligence und Competitiveness bei der UNWTO

, Chief of Market Intelligence und Competitiveness bei der UNWTO Marc Vieilledent, Chief Development Officer bei easyHotel Plc

Hier anmelden

„What's next in Waste Reduction & Sustainability" am 11. Februar 2021

Moderator: Rajan Datar, Fernsehmoderator, Journalist und Autor bei der BBC

Teilnehmer:

Dr. Dimitrios Diamantis , Professor und Dekan der Graduiertenstudien bei Les Roches Crans-Montana

, Professor und Dekan der Graduiertenstudien bei Ph.D. Manuel Butler , Geschäftsführer der UNWTO

, Geschäftsführer der UNWTO Jochem-Jan Sleiffer, President Naher Osten , Afrika & Türkei bei Hilton

Hier anmelden

