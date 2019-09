Sommet mondial de l'innovation pour la santé (WISH - World Innovation Summit for Health) : symposium à Rome sur les moyens d'améliorer les relations entre religion et éthique médicale

La première journée du symposium mettra l'accent sur les soins palliatifs et donnera un aperçu des pratiques actuelles au Qatar et dans la région du golfe Persique en comparaison avec les pratiques occidentales. Les sessions ont pour objectif de rechercher des moyens de relever les défis éthiques rencontrés à la croisée des soins palliatifs et de la bioéthique religieuse.

Parmi les sessions, une discussion sur les points communs entre musulmans et chrétiens dans leurs approches en matière de soins palliatifs viendra mettre en évidence les différences afin de mieux éclairer les approches interconfessionnelles en matière de soins médicaux. Ces sessions souligneront le rôle important de l'aumônerie interconfessionnelle dans les soins palliatifs.

Les discussions et les présentations de la deuxième journée porteront sur la santé mentale des personnes âgées. Les intervenants et les représentants examineront les grands avantages potentiels de la religion et de la spiritualité dans l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie des patients âgés, et exploreront les possibilités et les défis liés à l'amélioration de la qualité de vie grâce à la prestation de services de santé mentale d'un point de vue interconfessionnel.

Les soins palliatifs pour les enfants et le suicide chez les personnes âgées font partie des autres sujets abordés au cours de ces deux journées.

Les partenaires académiques du symposium seront le BMJ, lequel sera représenté à l'événement par les rédacteurs en chef du Journal of Medical Ethics du BMJ.

Mgr Vincenzo Paglia, président de l'Académie pontificale pour la vie, a déclaré : « Ce rendez-vous est très important pour nous. Les soins palliatifs et la santé des personnes âgées sont deux thèmes spécifiques qui revêtent un grand intérêt pour notre Académie ; l'engagement dans un dialogue avec le monde islamique répond au mandat spécifique confié par le pape François à l'Académie pontificale. »

Mme Sultana Afdhal, PDG de WISH, a ajouté : « WISH a été créée pour aider à bâtir un monde plus sain par le biais d'une collaboration mondiale. Nous apprécions cette occasion de travailler en étroite collaboration avec l'Académie pontificale pour la vie afin d'aider à mettre en lumière les questions importantes à la croisée de l'éthique religieuse et médicale qui affectent profondément les personnes de foi aux moments critiques de leur vie. »

