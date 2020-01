Son Altesse le Cheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum récompense 10 lauréats de 8 pays lors de la 2e édition des prix mondiaux de l'eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum, annonce la UAE Water Aid Foundation

La cérémonie de remise des prix a eu lieu en présence de plusieurs ministres et directeurs de départements gouvernementaux des Émirats arabes unis, d'ambassadeurs, de consuls généraux, de personnalités publiques, de représentants des secteurs public et privé, d'universités et de centres de recherche locaux et internationaux, et d'étudiants d'universités nationales et internationales. Les lauréats du monde entier ont présenté des idées et des projets novateurs qui ont reçu de très nombreux éloges.