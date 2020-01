Son Altesse le cheikh Hamdan honore la 27e promotion des cadets de l'Académie de police de Dubaï lors de la cérémonie de remise des diplômes

La cérémonie a commencé par l'hymne national, suivi de l'inspection par Son Altesse le cheikh Hamdan de la rangée des officiers diplômés, qui se trouvaient tout à l'avant. Après l'inspection, le brigadier Dr Ghaith Ghanim Al Suwaida a prononcé un discours sur l'importance de l'événement, dans lequel il a abordé la question de l'intégration des technologies modernes dans les programmes d'études et la formation. Il a ensuite parlé de l'accréditation par la Commission d'accréditation académique du Ministère de l'Éducation des dix filières spécialisées nouvellement lancées dans le cadre de la licence en sciences de la sécurité et en sciences criminelles. Il a par ailleurs mentionné le « prix du bonheur et du meilleur environnement de travail » remporté par l'Académie pour l'an passé.

En outre, Son Altesse le cheikh Hamdan ben Mohammed ben Rashid Al Maktoum a rendu hommage aux diplômés et les a félicités pour l'excellence continue dont ils ont fait preuve. Il les a exhortés à rester exigeants avec eux-mêmes, à poursuivre leurs études s'ils le souhaitent, et à acquérir le plus d'entraînement et d'expérience possible afin de se préparer à endosser des rôles de direction et des responsabilités pratiques à l'avenir.

À la fin de la cérémonie, le drapeau a été reçu par les officiers de la 27e promotion et remis aux élèves de la 28e promotion, qui ont prêté serment. Les diplômés ont chanté des louanges avant de quitter l'arène, célébrant la vie de Son Altesse le cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, et de Son Altesse le cheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et dirigeant de Dubaï.

