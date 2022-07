Son Altesse Royale le Prince Héritier Mohammed bin Salman dévoile les plans de THE LINE, la ville du futur à NEOM

THE LINE incarne la façon dont les communautés urbaines se développeront à l'avenir dans un environnement sans routes, sans voitures et sans émissions. La ville tirera son énergie de sources renouvelables et donnera la priorité à la santé et au bien-être des personnes plutôt qu'aux transports et aux infrastructures comme cela peut être le cas dans les villes traditionnelles. Elle fait passer la nature avant le développement et contribuera à préserver 95 % des terres de NEOM.

L'annonce révèle les caractéristiques les plus importantes de THE LINE, qui ne fait que 200 mètres de large sur 170 kilomètres de long et s'élève à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. THE LINE pourra accueillir à terme 9 millions d'habitants et sera construite sur une superficie de 34 kilomètres carrés, une prouesse inédite en comparaison avec d'autres villes de capacité similaire. Ce projet permettra de réduire l'empreinte de l'infrastructure et de créer une efficacité jamais vue auparavant dans les fonctions de la ville. Grâce à son climat idéal tout au long de l'année, les résidents pourront profiter de la nature environnante lors de leurs déplacements à pied. Les résidents auront également accès à toutes les installations de THE LINE à moins de cinq minutes de marche, en plus d'un train à grande vitesse offrant un transit de bout en bout en 20 minutes.

S.A.R. le prince héritier Mohammed bin Salman a déclaré : « Lors du lancement de THE LINE l'année dernière, nous nous sommes engagés à réaliser une révolution civilisationnelle qui place l'homme au premier plan et qui repose sur un changement radical de l'urbanisme. Les conceptions révélées aujourd'hui pour les communautés en couches verticales de la ville remettront en question les villes plates et horizontales traditionnelles et créeront un modèle de préservation de la nature et d'amélioration de l'habitabilité. THE LINE s'attaquera aux défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui dans la vie urbaine et mettra en lumière des modes de vie alternatifs ».

S.A.R. ajoute : « Nous ne pouvons ignorer les crises de l'habitabilité et de l'environnement auxquelles sont confrontées les villes du monde entier, et NEOM est à l'avant-garde de l'élaboration de solutions nouvelles et imaginatives pour résoudre ces problèmes. NEOM est à la tête d'une équipe composée des esprits les plus brillants en matière d'architecture, d'ingénierie et de construction qui s'unissent pour faire de la ville du futur une réalité ».

S.A.R. poursuit : « NEOM permettra aux personnes du monde entier de laisser leur empreinte sur le monde de manière créative et innovante. NEOM reste l'un des projets les plus importants de la Vision 2030 saoudienne, et notre engagement à livrer THE LINE au nom de la nation reste résolu ».

THE LINE propose une nouvelle approche de l'aménagement urbain : L'idée de superposer verticalement les fonctions de la ville tout en donnant aux gens la possibilité de se déplacer de manière fluide dans les trois dimensions (vers le haut, vers le bas ou à l'horizontal) pour y accéder est un concept connu sous le nom d'Urbanisme à gravité zéro. Il ne s'agit pas seulement de grands immeubles, mais aussi de parcs publics et de zones piétonnes, d'écoles, de logements et de lieux de travail, de sorte qu'il est possible de se déplacer sans effort et de satisfaire tous ses besoins quotidiens en moins de cinq minutes.

THE LINE verra sa façade extérieure recouverte d'un miroir, gage de son caractère unique et permettant à sa faible empreinte carbone de se fondre dans la nature, tandis que l'intérieur sera construit pour créer des expériences extraordinaires et des moments magiques. Elle sera créée par une équipe d'architectes et d'ingénieurs de renommée mondiale, dirigée par NEOM, pour développer ce concept révolutionnaire pour la ville du futur.

Afin de changer le cours des choses, la conception de la ville sera entièrement numérisée et la construction sera largement industrialisée grâce à des technologies de construction et des processus de fabrication considérablement améliorés. L'annonce des plans de THE LINE s'inscrit dans la continuité des progrès réalisés par NEOM dans le développement de ses projets phares tels que OXAGON, sa ville de manufacture et d'innovation réimaginée, et TROJENA, sa destination mondiale de tourisme de montagne qui offrira la première station de ski de plein air du Golfe arabe, ainsi que le lancement de deux des filiales de NEOM : ENOWA, sa société d'énergie, d'eau et d'hydrogène, et la NEOM Tech & Digital Company.

NEOM est un accélérateur de progrès humain dont la vision est de créer un Nouvel Avenir. Il s'agit d'une région située au nord-ouest de l'Arabie saoudite, au bord de la mer Rouge, en cours de devenir un laboratoire vivant, un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Il s'agira d'une destination et d'un lieu de résidence pour les personnes qui rêvent grand et qui souhaitent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitabilité exceptionnelle, à la création d'entreprises florissantes et à la réinvention de la conservation de l'environnement.

NEOM comprendra des villes hyperconnectées et cognitives, des ports et des zones d'activité, des centres de recherche, des sites de sport et de divertissement et des destinations touristiques. En tant que pôle d'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront rechercher, incuber et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière innovante. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture d'exploration, de prise de risque et de diversité.

