Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco clôture CleanEquity® 2019

LONDRES, 22 mars 2019 /PRNewswire/ -- CleanEquity® No 12, organisé par Innovator Capital, la banque d'investissement spécialisée basée à Londres et le Monaco Economic Board, s'est terminé vendredi 15 mars par sa cérémonie de récompenses et un discours de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, co-fondateur de l'événement, qui a présenté les récompenses.

Cela a été précédé par la signature, en présence de Son Altesse Sérénissime, d'un accord avec la Investment Association of China (« IAC ») pour soutenir la nouvelle récompense de durabilité du Nobel Sustainability Trust ; et soutenir l'initiative d'Innovator Capital, Sustainable Finance & Investment Corporation (« SFIC »), grâce à une contribution d'1 milliard USD à l'innovation technologique durable, en tranches égales sur 3 à 5 ans.

CleanEquity a présenté 26 entreprises et Son Altesse Sérénissime s'est concertée avec le panel expert de juges, qui a sélectionné trois vainqueurs du CleanEquity Awards for Excellence :

eggXYt (IL), pour la Recherche ; aborder l'un des défis les plus urgents de l'industrie ovocole, l'abattage et la destruction de 7 milliards de poussins mâles chaque année. Cette technologie révolutionnaire répond aux besoins du consommateur éthique d'aujourd'hui et améliore considérablement la durabilité de la production des œufs.

BL!XT (SE), pour le Développement ; c'est le seul et unique à développer des disjoncteurs miniatures à l'état solide, qui, faisant partie des systèmes électriques, sont capables de contrôler et gérer les appareils. Les disjoncteurs BL!XT présentent un immense potentiel d'économie d'énergie.

SUN Mobility (IN), pour la Commercialisation ; l'entreprise est en train de créer des batteries intelligentes et de leur permettre d'être échangées en quelques minutes grâce à des gares d'échange, avec en priorité les 2 roues, 3 roues et les bus. Le modèle prépayé permettra au prix des EV de s'ajuster avec les équivalents ICE.

Les autres lauréats, respectivement, étaient Breathe Applied Sciences (IN), Taronis Technologies (US) et Edenworks (US).

Les récompenses étaient des sculptures créées par l'artiste français, Samuel de Gunzburg, qui vit et travaille à Londres.

Son Altesse Sérénissime a remercié la Chine pour « ce merveilleux engagement » et a remercié M. ZHU Huiye, déclarant, « Un résultat incroyable et un merveilleux moyen de progresser et je vous remercie donc énormément pour ces annonces et la signature de ce document ici ce soir. » Son Altesse Sérénissime a aussi félicité les vainqueurs et les lauréats des prix.

Mungo Park, Président d'Innovator Capital et co-fondateur de CleanEquity, a déclaré :

« Nous remercions Son Altesse Sérénissime pour Son soutien continu. Votre aide, Monseigneur, a été et continue d'être précieuse. Nous remercions M. Zhu Huiye de IAC, Wang Qian et son équipe chez EU Sino à Pékin, pour toute leur aide et leur dur travail sur les réussites d'aujourd'hui. Nous avons hâte d'accélérer l'innovation avec vous.

« Je tiens aussi à remercier Ban Ki-moon. Son discours d'ouverture nous servira à tous de conseils sur la manière de faire concorder et évoluer l'innovation avec les SDG et NDC.

« En dernier lieu, mais non le moindre, nous remercions la Fondation Prince Albert II, APCO Worldwide, Cision, Covington & Burling, Cranfield, Hobbs & Towne, Monaco Economic Board, Parkview International et Reliance Industries. »

À propos d'Innovator Capital

Innovator Capital (« ICL ») est une banque d'investissement spécialisée basée à Londres, réglementée par l'Autorité de conduite financière de l'UK. Établie en 2003 par son Président Mungo Park, ICL se concentre sur l'innovation de la technologie durable et des sciences de la vie. Elle fournit des conseils stratégiques, commerciaux, de propriété intellectuelle et sur les marchés de capitaux, des services d'arrangement de transaction et F&A aux universités et entreprises, quel que soit le pays d'origine.

ICL innove dans plus de 600 nouvelles technologies chaque année et organise sa conférence annuelle, CleanEquity, pour présenter les meilleures de leur catégorie. CleanEquity a été conçu par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco et Mungo Park, un banquier d'investissement doté de 40 ans d'expérience en technologie émergente. Le Nobel Sustainability Trust est conseillé par Innovator Capital.

