Sonae augmente ses ventes et ses profits au premier semestre 2018

Sonae (Euronext : SON) a continué à développer ses activités au cours des six premiers mois de 2018. Le chiffre d'affaires consolidé de Sonae, particulièrement touché par ses activités de détail, a progressé de 6,6 % par rapport au premier semestre de l'exercice 2017, pour atteindre 2 680 millions d'euros. Le BAIIDA consolidé s'est amélioré de 11,1 % pour atteindre 154 millions d'euros au premier semestre 2018, en raison d'un meilleur BAIIDA fondamental et des résultats selon la méthode de la mise en équivalence. Le semestre est également marqué par une valorisation du portefeuille, des plus-values dans la gestion de placements et une progression des résultats nets de la part du groupe de 34,2 % à 98 millions d'euros.

Les investissements se sont élevés à 151 millions d'euros au premier semestre 2018, soit une hausse de 30 millions d'euros, principalement dûe à l'augmentation des investissements dans les activités de distribution alimentaire liées aux rénovations et aux opérations de fusions-acquisitions dans la gestion des investissements du groupe.

Ângelo Paupério, co-PDG de Sonae, déclare : « La croissance enregistrée au deuxième trimestre a permis à Sonae de terminer le premier semestre 2018 avec une augmentation de son chiffre d'affaires de plus de 6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. En particulier, le chiffre d'affaires de la distribution alimentaire a augmenté de 7,2 %. La rentabilité globale s'est également améliorée, avec un BAIIDA atteignant 154 millions d'euros, soit 11,1 % de plus qu'au premier semestre 2017.

Il a également été possible de réduire l'endettement net du groupe de 95 millions d'euros supplémentaires tout en accroissant les niveaux d'investissement et en augmentant de 5 % le dividende versé à nos actionnaires.

Le trimestre a toutefois été marqué par les résultats obtenus en matière de gestion de portefeuille, avec des mesures pertinentes dans la préparation de la potentielle introduction en bourse de Sonae MC, comme la vente partielle d'une participation dans Outsystems (détenue indirectement par Sonae IM), mais surtout avec l'acquisition d'une participation supplémentaire de 20 % dans Sonae Sierra, une transaction qui a contribué à équilibrer le portefeuille et à renforcer le profil international du groupe. Un objectif qui reste au premier plan des priorités stratégiques de Sonae. »

Sonae est un groupe multinational solidement implanté et un moteur constant vers le progrès et l'innovation, dans tous les activités, partenariats ou zones géographiques, créant une valeur économique et sociale à long terme.

Avec un chiffre d'affaires de plus de 5,5 milliards d'euros (exercice 2017), présent dans 90 pays et avec un portefeuille de plus de 40 marques, Sonae occupe des positions de premier plan dans les domaines de la distribution alimentaire (Sonae MC), du commerce électronique (Worten), du commerce de détail spécialisé (Sonae Sports & Fashion), de l'immobilier commercial (Sonae RP), de la gestion des investissements en technologie pour le commerce de détail, les télécommunications et la cybersécurité (Sonae IM), les services financiers (Sonae FS), les centres commerciaux (Sonae Sierra) et les télécommunications (NOS).