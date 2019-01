Sonar EM 124 von Kongsberg hilft erstem Menschen, den tiefsten Punkt des Atlantiks zu erreichen

Kongsberg EM 124 mit Nutzung für die präzise Kartierung produziert Tiefseemessung zur Kartierung des Grabens von Puerto Rico für tiefsten menschlichen Solo-Tauchgang

HORTEN, Norwegen, 31. Januar 2019 /PRNewswire/ -- Kongsberg Maritime hat heute bekannt gegeben, dass das Sonar EM 124 an Bord der DSSV Pressure Drop eine entscheidende Rolle beim tiefsten menschlichen Solo-Tauchgang gespielt hat, der von der Five Deeps Expedition absolviert wurde. Victor Vescovo, Gründer der Expedition und Pilot des Unterseebootes, erreichte nach einer präzisen Kartierung des Seebodens durch EM 124 in seinem privaten Unterseeboot Limiting Factor den Grund des Grabens von Puerto Rico mit einer Tiefe von 8.376 m.