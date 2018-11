Sonata répond aux normes les plus élevées de Microsoft en termes de solutions logicielles développées par ses partenaires

BANGALORE, Inde, November 27, 2018 /PRNewswire/ --

Sonata Software a annoncé aujourd'hui que Brick & Click, sa plate-forme numérique de vente au détail et Modern Distribution, sa plate-forme numérique destinée aux secteurs de la fabrication et des biens de grande consommation, sont désormais toutes deux certifiées pour la gamme de progiciels Microsoft Dynamics. Cela signifie que la solution répond aux normes les plus élevées de Microsoft Corp. en termes de logiciels développés par des partenaires. En répondant de manière probante à toutes les exigences de certification, Brick & Click et Modern Distribution peuvent dorénavant arborer le logo distinctif de la certification Microsoft Dynamics 365.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/654282/Sonata_Software_Logo.jpg )

Brick & Click est une plate-forme de commerce unifié qui fournit des opérations prêtes pour le numérique et un engagement de premier plan à l'égard du numérique, en magasin et en ligne, afin de pouvoir prospérer dans la nouvelle économie.

Modern Distribution est une plate-forme de distribution et d'engagement numérique multicanaux qui permet de réaliser des opérations unifiées dans toute la chaîne logistique traditionnelle et numérique, afin que les canaux et les clients aient une plus grande portée sur le marché et prospèrent dans l'écosystème numérique.

Microsoft Dynamics est primordiale pour notre stratégie Platformation™ qui aide les entreprises dans leur processus de transition vers la numérisation. Cette nouvelle étape témoigne de notre forte capacité à développer des IP adaptés à l'industrie qui aident les entreprises à faire évoluer leurs activités vers le monde numérique. Cela s'appuie sur une expérience éprouvée dans la réalisation de plusieurs engagements à l'égard de la transformation mondiale, menés par Dynamics dans nos secteurs verticaux clés du commerce de détail et de la distribution, ce qui nous a permis d'obtenir le statut de certification pour Dynamics 365 », a déclaré Rajsekhar Datta Roy, responsable mondial de Microsoft Dynamics, plateformes numériques, chez Sonata Software.

Sonata Software compte une large clientèle diversifiée pour Dynamics 365, dont certains des plus grands clients de Dynamics 365 dans le monde entier, disposant d'une solide équipe de Dynamics 365, ainsi que des consultants AX et CRM (gestion de la relation client). C'est par ailleurs un CSP (fournisseur de solutions cloud) de niveau 1 pour Microsoft dans de nombreux pays.

Les solutions certifiées pour Microsoft Dynamics ont fait la preuve de leur qualité de développement et de leur compatibilité avec le produit Microsoft Dynamics sur lequel elles fonctionnent en passant avec succès des tests rigoureux avec la solution logicielle VeriTest pour Microsoft Dynamics. Elles sont profilées dans l'outil de profilage de solutions de partenaires de Microsoft.

Pour les clients, la certification Microsoft Dynamics aide à identifier les solutions Microsoft Dynamics dont la compatibilité a été testée et qui répondent à des normes de qualité élevées et sont utilisées de manière probante par les clients existants. Cette certification représente une étape importante dans l'élévation de la norme des solutions logicielles développées par des partenaires pour des applications commerciales spécifiques à l'industrie.

Vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus sur Sonata Software

SOURCE Sonata Software