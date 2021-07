Sonata Software anuncia aquisição da Encore Software Services, com sede em San Jose nos Estados Unidos, fortalece estratégia liderada por ISV e pela Microsoft e entra em novos setores verticais em saúde e logística

BANGALORE, Índia, 29 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Sonata Software anunciou hoje a assinatura de acordos definitivos para adquirir a Encore Software Services, empresa de serviços de TI com sede no Vale do Silício que oferece serviços de experiência do usuário, insights de dados e serviços de colaboração em tempo real a clientes nos setores de saúde, cadeia de suprimentos/logística e ISV.

A Encore Software Services, incorporada em 1998 e com sede em San Jose e centro de desenvolvimento em Chennai, se estabeleceu como uma provedora de serviços de desenvolvimento de aplicativos em nuvem, infraestrutura em nuvem, DevOps, testes e manutenção.

Com essa aquisição, a Sonata fortalece ainda mais sua presença geográfica nos Estados Unidos com uma equipe de liderança altamente experiente sediada nos EUA, que adiciona recursos significativos para aprimorar a estratégia de transformação digital liderada pela Platformation™ da Sonata, fortalecendo os serviços de transformação para a nuvem liderados pela Microsoft e os serviços de automação de testes digitais, além de oferecer uma entrada em novos setores verticais, como assistência à saúde e logística, reforçar seu negócio ISV e serviços de nuvem liderados pela Microsoft. Ao comentar sobre a aquisição, Srikar Reddy, MD e CEO da Sonata Software, disse, "Essa é uma continuação de nossa estratégia de fusões e aquisições com foco em aquisições estratégicas alinhadas a nossa estratégia de transformação digital liderada pela Platformation™, acesso a talentos de liderança locais sazonais e entrada em novos setores verticais. Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à equipe da Encore à família Sonata e nos comprometemos com os clientes da Encore, com seu alto nível de serviços, além dos outros recursos que a Sonata oferece para tornar os relacionamentos mais amplos e profundos."

Say Radhakrishnan, presidente, e Muralee, CEO, ambos cofundadores da Encore, disseram: "Estamos entusiasmados em nos unir à família Sonata, vemos grandes sinergias que ajudarão a expandir nossos negócios oferecendo novos serviços digitais e gerando oportunidades para nossos funcionários. A estratégia Platformation™ da Sonata permitirá que nos tornemos mais estratégicos para nossos clientes e que possamos atendê-los com um conjunto maior de recursos e ofertas."

