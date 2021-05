Sonata Software comemora 30 anos de relacionamento com a Microsoft

BANGALORE, Índia, 25 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Sonata Software Ltd., empresa global de serviços de TI e soluções tecnológicas, anunciou 30 anos de relacionamento com a Microsoft e um compromisso de investir de forma agressiva em um negócio que a Sonata identificou de forma pioneira e cujo crescimento ajudou a impulsionar. Um relacionamento que começou na Índia em 1991 deu um giro de 360 graus e hoje se tornou mundial, abrangendo vários setores, tecnologias e localidades geográficas. Atualmente, a Sonata não só presta serviços à Microsoft em engenharia de produtos, suporte ao cliente e aplicações internas de TI, mas também tem um relacionamento global profundo que atravessa continentes, setores e serviços como um centro global de desenvolvimento de ISV, SI, lSP e CSP.

Para a Sonata, a chave desse sucesso tem sido o alinhamento contínuo com a estratégia da Microsoft e a realização de investimentos de forma proativa, orgânica e inorgânica. Atualmente, a estratégia global de lançamento no mercado da Sonata, com base em seu conceito exclusivo de transformação digital, o Platformation™, está totalmente alinhada com a estratégia de transformação digital da Microsoft, que consiste em envolver clientes, capacitar funcionários, otimizar operações e transformar produtos em todos os pilares do trabalho moderno, aplicativos e infraestrutura, dados e IA e aplicativos de negócios. Isso foi realizado por meio de diversas iniciativas, como trabalhar em estreita colaboração com as equipes de engenharia de produtos da Microsoft, a fim de alavancar os conhecimentos para a construção de competências profundas e desenvolver práticas tecnológicas líderes do setor em engenharia de plataformas no Azure e no Dynamics 365, oferecendo serviços de engenharia a ISVs que desejam migrar para a plataforma da Microsoft.

Srikar Reddy, diretor executivo e CEO da Sonata Software, disse: "O relacionamento com a Microsoft é uma das trajetórias mais importantes da Sonata; já tem 30 anos e se torna cada vez mais forte. O que nos ajudou a ter sucesso é nosso entendimento da visão da Microsoft e nossos investimentos na aquisição de empresas e na construção de habilidades e recursos para alinhar e executar essa visão. Após ter identificado e investido de forma pioneira em uma oportunidade, o foco agora é na ampliação desse relacionamento em localidades geográficas, tecnologias e setores, fazendo mais investimentos orgânicos e inorgânicos e tirando o máximo de vantagem de uma oportunidade de mercado enorme e crescente."

A Sonata continuou a investir e crescer em provedores de Internet como Brick & Click, distribuição moderna, CTRM (negociação de commodities e gestão de riscos), Connected Field Services, franquias de varejo e contabilidade de projetos para o setor de serviços.

Em relação à competência da Sonata em levar as ofertas da Microsoft ao mercado, PVSN Raju, diretor de entrega da Sonata Software, disse: "A Sonata é certificada em 18 ofertas da Microsoft e agora está em uma lista seleta de parceiros mundiais que obtiveram credenciamento especializado em muitas delas, que são fundamentais para os planos de crescimento da Microsoft, como as certificações Windows Virtual Desktop e Azure."

A Sonata começou cedo a identificar uma oportunidade de crescimento nas tecnologias da Microsoft e, para criar um diferencial, tem investido em aquisições, desenvolvimento de provedores de Internet, especialização do setor, parcerias globais, locais e em novas localidades e expansão de mercado.

Em 2015, a Sonata aumentou sua presença no ecossistema Microsoft Dynamics 365 com o principal provedor de software e serviços da cadeia de suprimentos da I.B.I.S., conhecido por sua solução exclusiva de software avançado para cadeias de suprimentos. A Sonata estabeleceu sua primeira instalação de desenvolvimento dos EUA em Redmond para se aproximar da Microsoft e permitir um envolvimento mais profundo e firmou uma parceria com uma empresa de consultoria com sede na Dinamarca para implementar soluções integrais do Dynamics 365 na região. A recente aquisição estratégica da australiana Scalable Data Systems e da norte-americana Sopris Systems aumentou significativamente seus recursos do Microsoft Dynamics 365 em todas as áreas de finanças e operações e Field Service, respectivamente. O provedor de Internet da Scalable Data Systems para o setor de negociação de commodities e os recursos da Sopris em Field Service, uma das áreas de crescimento mais rápido do Dynamics 365, ajudou a levar as soluções da Microsoft a clientes em segmentos mais novos.

Laura Pfohl, cofundadora e presidente da norte-americana Sopris Systems, uma empresa que a Sonata adquiriu em 2019, disse: "Agora temos um mercado muito maior para atender, com um amplo portfólio de serviços da Microsoft que a Sonata traz, como o Dynamics Modernisation, Data and Cloud. E a capacidade de oferecer suporte aos clientes do setor de serviços globais. O modelo único do Platformation™ da Sonata nos ajudou a transformar nossa solução em uma plataforma de transformação digital em vez de uma solução pontual."

Brett Crew, CEO da australiana Scalable Data Systems, outra aquisição da Sonata, disse: "Já tínhamos uma forte presença local e capacidade técnica no Microsoft Dynamics. Da noite para o dia, crescemos para fazer parte de uma equipe de mais de quatro mil pessoas, com mais de 2.500 recursos qualificados da Microsoft, em 18 competências Gold e um integrador global de sistemas. Podemos ser parceiros digitais estratégicos de nossos clientes, aproveitando as tecnologias e plataformas da Microsoft além do Dynamics, incluindo dados, análises, nuvem, modernização e automação de processos. Podemos crescer rapidamente e entregar produtos e serviços em nível mundial. Isso está impulsionando um crescimento complementar para nós com a Microsoft. Além disso, com a Sonata podemos investir e desenvolver nossa solução de negociação de commodities para Dynamics mais rapidamente, o que nos permite atender clientes maiores em todo o mundo e alcançar nossos objetivos de entregar nossa plataforma de commodities para indústrias do mundo todo."

Com o foco maior da Microsoft no lançamento no mercado liderado pelo setor, a Sonata alinhou seus serviços de nuvem e dados ao seu modelo único de transformação digital, o Platformation™. Seus serviços de consultoria agora estão alinhados com os serviços catalisadores de transformação de negócios da Microsoft.

A Sonata continua a olhar para uma estratégia inorgânica alinhada a sua estratégia de crescimento orientada pela parceria com a Microsoft, concentrando-se tanto na expansão geográfica quanto na expansão tecnológica baseada na aquisição orientada por nuvem e dados.

Ranganath Puranik, diretor de crescimento da Sonata Software, resume tudo dizendo: "Aos 30 anos, estamos apenas começando a dançar o tango, e o objetivo do tango é a perfeita harmonia com o parceiro."

Sobre a Sonata Software

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jgg

FONTE Sonata Software

SOURCE Sonata Software