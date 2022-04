Sonata Software comunica plano de sucessão do CEO

Anúncio de Samir Dhir como CEO a partir de 8 de abril de 2022.

BENGALURU, Índia, 8 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Sonata Software, uma empresa global de serviços e soluções digitais de TI, anunciou hoje a transição de seu CEO como parte do plano de sucessão do Conselho. O Sr. Srikar Reddy continuará como gerente geral e fará a transição para Samir nos próximos nove a doze meses.

Samir traz mais de 25 anos de liderança e experiência no setor para a Sonata. Em seu último cargo, ele atuou como CEO de Mercados e Indústrias Globais da Virtusa, onde gerenciou as receitas da empresa de mais de USD 1,6 milhão como parte da função, e desenvolveu profundamente os setores de BFSI, TMT e Healthcare para recursos digitais.

O Conselho também anunciou que haveria continuidade com Srikar Reddy assumindo o cargo de vice-presidente executivo quando a transição acima estiver concluída. Srikar continuará a apoiar a equipe de liderança em importantes iniciativas organizacionais.

Todas as movimentações acima estão sujeitas às aprovações do Conselho, dos acionistas e a outras aprovações aplicáveis, conforme necessário.

"Estamos entusiasmados por ter Samir conosco como CEO nesta fase de crescimento", disse Srikar Reddy - "Ele é um líder com comprovação em escalar empresas, e acreditamos que Samir oferecerá a liderança e visão necessárias para a próxima fase de crescimento da Sonata."

"Estou muito satisfeito e honrado por me juntar à Sonata neste momento empolgante para nossos funcionários, clientes e parceiros", disse Samir Dhir. "A Sonata tem um excelente histórico com sólidas parcerias e dinâmica de mercado. Espero trabalhar com as equipes da Sonata em todo o mundo para ajudar a ampliar a plataforma, aproveitando a profunda experiência e conhecimento de nossos funcionários para apoiar a jornada digital de nossos clientes."

