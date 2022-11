Sonata Software conquista o cobiçado prêmio Golden Peacock por Excelência em Governança Corporativa de 2022 pela segunda vez consecutiva

BANGALORE, Índia, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Sonata Software, uma empresa global de serviços de TI e soluções de tecnologia, anunciou que, pela segunda vez consecutiva, conquistou o cobiçado prêmio "Golden Peacock Award por Excelência em Governança Corporativa para o ano de 2022, em uma categoria nacional no setor de TI.

A Sonata Software recebeu o prêmio no evento "Golden Peacock Awards Nite", realizado em 10 de novembro de 2022, durante a "2022 London Global Convention on Corporate Governance & Sustainability", apresentada pelo Institute of Directors, India em Londres (RU), sob o tema "Building an Effective Board that Works & TOP GLOBAL TRENDS".

O Golden Peacock Awards, instituído pelo Institute of Directors (IOD), na Índia em 1991, agora é considerado uma referência de excelência corporativa em todo o mundo. Nenhum prêmio alcançou tanta admiração e respeito do setor como o "Golden Peacock Awards", que atualmente recebe mais de mil inscrições para vários prêmios todos os anos. Isso se deve em grande parte ao seu processo de avaliação transparente e em nível superior, com base em critérios reconhecidos internacionalmente.

"Governança corporativa é a expressão dos sistemas de valor da empresa em termos reais. Na Sonata, honestidade, integridade e transparência são valores essenciais, e a boa governança corporativa traduz esses valores em termos de práticas e processos do dia a dia. Estamos muito satisfeitos com o Golden Peacock Award, porque, acima de tudo, é o reconhecimento dos nossos valores e da nossa efetividade em garantir que esses valores estejam no centro de tudo o que fazemos", disse Samir Dhir, CEO da Sonata Software.

"Como uma das principais empresas de serviços de TI e soluções de tecnologia do mundo, a Sonata Software ajuda as empresas a alcançarem a transformação digital com uma abordagem especial orientada por projeto nesta era digital altamente competitiva. Fundada em 1994, como um dos setores de mais rápido crescimento, a empresa mantém um Conselho efetivo altamente independente e garante a boa governança corporativa, promovendo, ao mesmo tempo, uma cultura de diversidade, inclusão, transparência, equidade, responsabilidade e também adotando várias políticas de desenvolvimento social. Em sua última pesquisa de satisfação dos acionistas em 2020, a empresa obteve 4 dos 5 pontos, o que é uma classificação notável. Parabéns", disse Manoj K. Raut, CEO e secretário-geral do Institute of Directors, India.

Jagannathan Chakravarthi, CFO da Sonata Software, disse: "Este prêmio é um testemunho dos nossos esforços consistentes para aderir aos mais altos padrões de governança corporativa e práticas organizacionais. Ao implementar as melhores práticas, garantindo um fluxo oportuno e efetivo de informações e maior transparência, nos esforçamos para criar um sólido ambiente de confiança e segurança na liderança e gestão da empresa."

Sobre a Sonata Software

