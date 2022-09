Sonata Software conquista prêmio Microsoft Business Applications 2022/2023 Inner Circle

Sonata Software é homenageada pela Microsoft por suas conquistas e inovação excepcionais.

BANGALORE, Índia, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Sonata Software, uma empresa global de serviços de TI e soluções de tecnologia que promove iniciativas de transformação digital baseadas em plataformas para empresas, foi mais uma vez nomeada como membro do prestigiado Inner Circle for Microsoft Business Applications, para 2022/2023. A inclusão nesse grupo de elite tem como base o desempenho geral, que posiciona a Sonata no escalão mais alto da rede global de parceiros do Microsoft Business Applications. Os membros do Inner Circle têm um desempenho com alto padrão de excelência, oferecendo soluções valiosas que ajudam as empresas a conseguir maior sucesso.

Os membros do Inner Circle de 2022/2023 são convidados a participar do Inner Circle Summit, na primavera de 2023 (do hemisfério norte), bem como de reuniões virtuais entre junho de 2022 e agosto de 2022, nas quais terão uma oportunidade única de discutir estratégias com líderes seniores da Microsoft e colegas parceiros do Inner Circle, além de aprenderem mais sobre os roteiros e planos futuros da empresa, estabelecerem fortes conexões executivas e colaborarem em melhores práticas.

"Temos orgulho de reconhecer um grupo de parceiros que se destacaram na aceleração e na transformação digital de seus clientes por meio das inovações digitais do Microsoft Business Applications", disse Peter Jensen, diretor de estratégia de parceiros do Microsoft Business Applications. "Os parceiros do Inner Circle representam alguns dos melhores em PI, experiência no setor e recursos técnicos no Dynamics 365 e Microsoft Power Platform. Sua dedicação ao sucesso do cliente e ao Microsoft Cloud os diferenciou, e temos a honra de reconhecer a Sonata Software por sua conquista e inclusão no Inner Circle de 2022/2023."

A Sonata é líder global em serviços de transformação digital, com décadas de experiência trabalhando com empresas, oferecendo soluções abertas, conectadas, inteligentes e escaláveis. A Sonata já trabalhou com clientes em vários setores como manufatura, varejo, saúde, finanças e viagens. A empresa tem um relacionamento de longa data com a Microsoft, uma colaboração que dura mais de 30 anos, com ênfase especial no Dynamics, BizApps, Cloud e Data. Com o passar do tempo, a empresa aperfeiçoou sua abordagem exclusiva de Platformation™ e se alinhou com a estratégia da Microsoft para ajudar os clientes a viabilizar o imenso valor de suas iniciativas de transformação digital.

"A Sonata investiu em um relacionamento de 360 graus com a Microsoft por mais de 15 anos e desenvolveu profunda experiência, recursos completos em Microsoft Business Applications, Azure, Data e AI. O foco profundo da Sonata na modernização e transformação empresarial na plataforma Microsoft Business Applications, por meio de sua metodologia diferenciada Platformation™ e PIs, acelerou a viabilização do valor. Esse reconhecimento é mais uma prova do relacionamento da Sonata com a Microsoft, agregando valor para os clientes", disse Rajsekhar Datta Roy, vice-presidente sênior e diretor global da linha Microsoft Service.

