Sonata Software designada como Provedor de Serviços Gerenciados por Especialistas do Microsoft Azure

BANGALORE, Índia, 3 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Sonata Software, empresa global de serviços de TI e soluções de tecnologia, anunciou hoje que foi designada como Provedor de Serviços Gerenciados (MSP) por Especialistas do Microsoft Azure, em reconhecimento a sua experiência comprovada no fornecimento de soluções de classe mundial no Microsoft Azure.

O reconhecimento como MSP por Especialistas do Azure é concedido após uma auditoria rigorosa que avalia os recursos de gerenciamento de serviços de TI do parceiro (pessoas, processos, tecnologia), sua capacidade de oferecer serviços gerenciados consistentes, replicáveis e de alta fidelidade no Azure.

A Sonata oferece a seus clientes serviços de transformação digital utilizando o Azure e desenvolvidos usando a estrutura Platformation™ de propriedade da Sonata para criar soluções de negócios inovadoras baseadas na plataforma. A empresa tem entregue soluções de alta qualidade com base no Azure no mundo todo ao longo dos anos, utilizando sua profunda compreensão de tecnologias e arquiteturas, bem como uma compreensão clara dos problemas e questões de negócios enfrentados pelos clientes.

"A auditoria reforça o que nossos clientes já sabem: que a Sonata oferece as melhores soluções de negócios da categoria, permitindo que aproveitemos nossos conhecimentos do Azure, dados, IA e aprendizado de máquina, nossos serviços de engenharia de classe mundial, todos sustentados por nossa metodologia Paltformation™, para ajudar as empresas a revelar seu potencial", disse Srinivas Vuppala, diretor de ISV e nuvem da Sonata.

"A Sonata é líder de mercado no Azure na Índia, e clientes do mundo todo estão se beneficiando de nossa experiência. A auditoria do MSP de Especialistas do Azure reconhece a qualidade e consistência de nossos recursos e soluções, bem como nossos conjuntos de habilidades em DevOps/Sysops, arquitetando soluções em nuvem e consultoria profissional técnica", disse Gyana Bardhan Pattnaik, vice-presidente sênior de serviços ao cliente e diretora de competências digitais.

"O programa MSP de Especialistas do Microsoft Azure reconhece parceiros que investiram no desenvolvimento e fornecimento de recursos de serviços gerenciados de última geração. A Sonata demonstrou a experiência necessária, e damos as boas-vindas à Sonata ao programa MSP de Especialistas do Azure", disse Rodney Clark, vice-presidente corporativo e diretor global de vendas por canais da Microsoft.

A Sonata Software é parceira Gold da Microsoft, reconhecida por sua experiência em oferecer a mais alta qualidade em serviço no pacote da Microsoft, e membro do Microsoft Inner Circle for Business Applications. A Sonata foi designada como Parceira do Ano da Microsoft para Aplicativos de Negócios na região da Índia em 2021 e é líder de mercado em serviços Azure. A Sonata detém diversas especializações avançadas da Microsoft.

