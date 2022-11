Sonata Software eröffnet neues erstklassiges Software-Entwicklungszentrum in Bengaluru

Das neue Entwicklungszentrum, das sich über rund 5.400 Quadratmeter erstreckt, beherbergt mehr als 600 Arbeitsstationen und ist darauf ausgelegt, bessere Teamkollaborationen zu fördern. Die nachhaltige und umweltfreundliche Anlage zeichnet sich durch die Verwendung von Material mit Recyclinganteil aus und wurde für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter mit dem Ökodesign-Ansatz umgesetzt.

„Wir sind stolz darauf, ein hochmodernes Entwicklungszentrum in Indien zu eröffnen. Wir betrachten dies als bedeutenden Meilenstein auf unserem Wachstumskurs. Wir sind eine globale Organisation, die sich verpflichtet hat, die besten Talente zu fördern und ihnen die Möglichkeiten zu geben, eine Rolle in unserer Wachstumsgeschichte zu spielen, wobei wir danach streben, den Umsatz des Unternehmens im internationalen Dienstleistungsgeschäft in den nächsten vier Jahren zu verdoppeln", sagte Samir Dhir, CEO von Sonata Software.

Das neue Zentrum wird sich auf die Entwicklung innovativer und hochmoderner Lösungen für Cloud- und Daten-, Produkt- und Plattform-Engineering-Technologien sowie digitale Transformationslösungen für seine Kunden in den USA, im Vereinigten Königreich, Europa, der Asien-Pazifik-Region und Australien konzentrieren.

„Das neue Entwicklungszentrum ist eine Initiative in unserem ehrgeizigen Plan, die Aktivitäten von Sonata weltweit erheblich auszuweiten, indem wir die Investitionen in unsere technologischen Fähigkeiten erhöhen und unter Berücksichtigung sich schnell ändernden Marktanforderungen ein partnerschaftliches Ökosystem aus einer Cloud- und Datenperspektive aufbauen", fügte Samir Dhir hinzu.

