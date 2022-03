Sonata Software es seleccionada como proveedor de servicios administrados Microsoft Azure Expert

BANGALORE, India, 3 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, una compañía global de servicios de TI y soluciones tecnológicas, anunció hoy que ha sido nombrada proveedor de servicios administrados (MSP) experto de Microsoft Azure, en reconocimiento a su experiencia demostrada en el suministro de soluciones de clase mundial en Microsoft Azure.

El reconocimiento Azure Expert MSP se concede después de superar una auditoría rigurosa que evalúa las capacidades de administración de servicios de TI del socio (entre personas, procesos, tecnología), su capacidad para proporcionar servicios administrados consistentes, repetibles y de alta fidelidad en Azure.

Sonata proporciona a sus clientes servicios de transformación digital utilizando Azure y creados con el marco Platformation™ patentado de Sonata para crear soluciones empresariales innovadoras basadas en plataformas. La empresa ha entregado soluciones de alta calidad basadas en Azure en todo el mundo a lo largo de los años, utilizando su profundo conocimiento de la tecnología y la arquitectura, así como una comprensión clara de los problemas comerciales y los problemas que enfrentan los clientes.

"La auditoría refuerza lo que nuestros clientes ya saben acerca de que Sonata ofrece las mejores soluciones comerciales de su clase, donde aprovechamos nuestro conocimiento de Azure, datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático, nuestros servicios de ingeniería de clase mundial, todo respaldado por nuestra metodología Platformation™, para ayudar a las empresas a desbloquear su potencial", afirmó Srinivas Vuppala, director de ISV y Cloud en Sonata.

"Sonata es el líder del mercado en Azure en la India y los clientes de todo el mundo se benefician de nuestra experiencia. La auditoría Azure Expert MSP reconoce la calidad y la coherencia de nuestras capacidades y soluciones, así como nuestros conjuntos de habilidades en DevOps/Sysops, la arquitectura de la nube soluciones y consultoría técnica profesional", explicó Gyana Bardhan Pattnaik, vicepresidenta sénior, servicios al cliente y directora de competencias digitales.

"El programa Microsoft Azure Expert MSP reconoce a los socios que han invertido en la creación y entrega de capacidades de servicios administrados de próxima generación. Sonata ha demostrado la experiencia necesaria y le damos la bienvenida al programa Azure Expert MSP", destacó Rodney Clark, vicepresidente corporativo de ventas de canal global y responsable de canal en Microsoft.

Sonata Software es un Microsoft Gold Partner, reconocido por su experiencia en la entrega de la más alta calidad de servicio en la pila de Microsoft y miembro del Microsoft Inner Circle for Business Applications. Sonata es nombrada Microsoft Partner of the Year for Biz Apps en la región de India en el año 2021 y es líder del mercado en servicios de Azure. Sonata tiene una gama de especializaciones avanzadas de Microsoft.

Acerca de Sonata Software

