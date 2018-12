Sonata Software fait part de la signature de l'accord définitif sur l'acquisition de Scalable Data Systems, partenaire de Microsoft Dynamics 365 établi en Australie, conformément à sa stratégie en vue de devenir un leader mondial de Microsoft Dynamics 365 Business

BANGALORE, Inde, December 6, 2018 /PRNewswire/ --

Sonata Software a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé l'accord définitif en vue d'acquérir Scalable Data Systems dont le siège se trouve à Brisbane en Australie. Scalable Data Systems est un fournisseur de solutions commerciales hautement respecté sur le marché australien, et dont l'histoire remonte à plus de 25 années. Il s'est forgé une solide réputation en assurant des solutions de finances et opérations (F&O) basées sur Microsoft Dynamics 365, destinées à des clients industriels de premier plan en Australie, en particulier dans la fabrication, la vente en gros et la distribution. « CTRM », propriété industrielle (IP) de Scalable pour transactions sur matières premières, a aujourd'hui apporté à la Société une réputation mondiale de premier rang sur le marché, dûment reconnue en tant que Microsoft Gold et partenaire FIL (fournisseur indépendant de logiciels).

Sonata Software s'est consacrée à devenir une partenaire de choix dans le domaine de la transformation numérique auprès de clients des secteurs de la vente au détail, de la distribution, de la fabrication et des voyages. Grâce à sa solution en nuage basée sur Dynamics 365, elle offre à ces industries sa méthodologie unique Platformation[TM], des plateformes numériques de bout en bout et un alignement leur permettant de devenir des partenaires stratégiques de Microsoft lors de leurs initiatives de transformation numérique.

Sonata a par le passé acquis IBIS, partenaire établi aux États-Unis de Dynamics 365, et possède sa propre IP, à savoir Brick and Click pour vente au détail et distribution moderne ainsi que pour les industries de la distribution et de la fabrication. Aujourd'hui, avec l'IP de Commodity provenant de Scalable, Sonata a étendu les capacités de sa chaîne logistique concentrée sur les industries de la fabrication et de la distribution.

En commentant cette acquisition, Srikar Reddy, directeur général et PDG de Sonata Software, a souligné : « Scalable Data Systems apporte à Sonata une grande valeur en ce qui concerne les capacités et les ressources de Microsoft Dynamics 365. Ceci procure à Sonata une IP supplémentaire et une portée géographique, et donne aussi un fort coup de fouet à sa stratégie visant à devenir un leader mondial dans l'écosystème de partenaires de Microsoft Dynamics 365. Avec des IP core sur un vaste éventail d'industries et une empreinte mondiale, elle se présente aussi de façon spécifique comme un partenaire solide de Dynamics sur le marché australien. »

Brett Crew, PDG de Scalable Data Systems, a ajouté : « Sonata est un leader reconnu dans l'espace Microsoft Dynamics et possède un palmarès splendide dans l'acquisition et le développement de firmes afin de dynamiser une croissance supplémentaire. Avec cette transaction, Scalable va ajouter une autre capacité à la pile technologique de Microsoft pour être en mesure de traiter désormais des opportunités plus vastes et de plus grande envergure sur le marché. »

À propos de Sonata Software

Sonata est une société mondiale de technologie donnant à des plateformes fructueuses pour entreprises reposant sur des initiatives de transformation numérique la capacité de créer des opérations commerciales qui sont connectées, ouvertes, intelligentes et modulables. La méthodologie Platformation™ de Sonata rassemble l'expertise de l'industrie, l'excellence technologique des plateformes, l'innovation dirigée par la pensée conceptuelle et des modèles d'engagement stratégique dans le but de fournir à la clientèle une valeur prolongée et à long terme. Partenaire de confiance de leaders mondiaux des industries de la vente au détail, de la distribution, des voyages et des logiciels, le portefeuille de solutions de Sonata comprend ses propres plateformes numériques comme Brick & Click Retail Platform©, Modern Distribution Platform©, Rezopia Digital Travel Platform©, RAPID DevOps Platform© et Halosys Mobility Platform©, ainsi que des plateformes de technologie numérique aux capacités les meilleures de leur classe pour fournisseurs indépendants de logiciels (FIL/ISV) comme Microsoft Dynamics 365, Microsoft Azure, SAP Hybris, le génie infonuagique et les services administrés. Elle s'adresse de même aux nouvelles applications numériques comme l'IdO (internet des objets), l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, l'automatisation robotisée des processus, les agents conversationnels, la chaîne de blocs et la cybersécurité. Sonata prend soin de son personnel et de ses systèmes pour qu'ils apportent ensemble une profondeur de meneurs d'opinions, un engagement envers les clients et une excellence dans l'exécution afin d'améliorer les choses dans les opérations commerciales grâce à la technologie.

