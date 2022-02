Sonata Software faz parceria com Microsoft em seu lançamento do "Microsoft Cloud for Retail"

BANGALORE, Índia, 8 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Sonata Software, uma empresa global de serviços de TI e soluções de tecnologia, fez parceria com a Microsoft em seu lançamento do "Microsoft Cloud for Retail", fortalecendo ainda mais suas ofertas para o setor de varejo.

Há mais de três décadas, a Sonata Software tem sido parceira da Microsoft, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade com base nas ofertas da Microsoft. Espera-se que a colaboração no "Microsoft Cloud for Retail" fortaleça ainda mais esse relacionamento.

A Sonata Software entregou soluções de alta qualidade para varejistas em todo o mundo ao longo dos anos, com base em uma profunda compreensão dos mercados de varejo e das necessidades dos varejistas, utilizando IPs de classe mundial, ferramentas de migração e modernização internas e serviços de engenharia robustos, todos sustentados pela Platformation™, sua estrutura exclusiva de transformação digital. O Sonata Connected Retail oferece soluções personalizadas, inteligentes e adaptáveis que permitem aos varejistas revelar o potencial latente em suas empresas e lidar com as mudanças de cenário do mercado.

"O Sonata Connected Retail consiste nas melhores experiências omnicanal para clientes de varejo, ajudando-os a criar experiências de compra personalizadas para seus clientes, tanto no mundo físico quanto no digital. A parceria com o Microsoft Cloud for Retail aprimorará ainda mais nossos recursos, com sua ênfase em alavancar dados, elevar a experiência de compra, construir cadeias de suprimentos sustentáveis em tempo real e capacitar as lojas parceiras", disse Rajsekhar Datta Roy, diretor de aplicativos de negócios e plataformas do setor da Sonata Software.

Robbee Minicola, diretor sênior de estratégias de parceria dos setores de varejo e bens de consumo mundiais da Microsoft, acrescentou: "A Sonata e a Microsoft têm um relacionamento de longa data e, juntos, ofereceremos soluções que permitirão que os varejistas desenvolvam resiliência e cresçam agora e no futuro."

Os clientes podem encontrar a solução Sonata Connected Retail por meio da Microsoft AppSource.

A Sonata Software é parceira da Microsoft Gold, reconhecida por sua experiência em oferecer a mais alta qualidade em serviço no pacote da Microsoft. A Sonata é membro do Microsoft Inner Circle for Business Applications, e em 2021 a Microsoft nos nomeou sua parceira do ano para aplicativos de negócios na região da Índia. A Sonata também detém diversas especializações avançadas da Microsoft.

