Sonata Software inaugura seu novo centro de desenvolvimento de software de última geração em Bengaluru

O novo centro de desenvolvimento, distribuído em 5.400 metros quadrados, abriga mais de 600 estações de trabalho e foi projetado para oferecer uma melhor colaboração entre as equipes. A instalação sustentável e ecológica conta com o uso de materiais com conteúdo reciclado e foi desenvolvida conforme uma abordagem de design ecológico para a saúde e o bem-estar dos funcionários.

"É um orgulho para nós abrir um centro de desenvolvimento de última geração na Índia. Vemos isso como um marco significativo em nossa jornada de crescimento. Somos uma empresa global comprometida em promover os melhores talentos e oferecer a eles a oportunidade de participar de nossa história de crescimento, na qual pretendemos dobrar o faturamento da empresa nos negócios de serviços internacionais nos próximos quatro anos", disse Samir Dhir, CEO da Sonata Software.

O novo centro se dedicará ao desenvolvimento de soluções inovadoras e de ponta em nuvem e dados, tecnologias de engenharia de produtos e plataformas e soluções de transformação digital para seus clientes nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa, APAC e Austrália.

"O novo centro de desenvolvimento é uma iniciativa em nosso plano agressivo de ampliar significativamente as operações da Sonata em todo o mundo, aumentando os investimentos em nossos recursos tecnológicos e desenvolvendo um ecossistema de parcerias a partir de uma perspectiva de nuvem e dados, tendo em mente as necessidades do mercado em rápida mudança", acrescentou Samir Dhir.

