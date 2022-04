Sonata Software présente le plan de succession de son PDG

M. Samir Dhir, PDG à partir du 8 avril 2022 l'a annoncé

BENGALURU, Inde, 8 avril 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, une entreprise mondiale de services informatiques et de solutions technologiques, a annoncé aujourd'hui la transition de son PDG dans le cadre du plan de succession du conseil d'administration. M. Srikar Reddy restera directeur général et assurera la transition vers Samir au cours des neuf à douze prochains mois.

Samir apporte à Sonata plus de 25 ans d'expérience en matière de leadership et d'industrie. Dans son dernier poste, il a été PDG de Global Markets and Industries chez Virtusa, où il a géré les revenus de la société de plus de 1,6 milliard de dollars américains. Dans le cadre de ses fonctions, il a développé des capacités numériques dans les secteurs BFSI, TMT et de la santé.

Le conseil d'administration a également annoncé qu'il y aurait une continuité avec M. Srikar Reddy qui sera élevé au rang de vice-président exécutif une fois la transition ci-dessus terminée. Srikar continuera à soutenir l'équipe de direction sur les initiatives organisationnelles importantes.

Tout ce qui précède est soumis à l'approbation du conseil d'administration, des actionnaires et à d'autres approbations applicables, le cas échéant.

« Nous sommes ravis que Samir nous rejoigne en tant que PDG dans cette phase de croissance », a déclaré Srikar Reddy. « Il est un leader éprouvé pour le changement d'échelle des organisations, et nous pensons que Samir fournira le leadership et la vision nécessaires à la prochaine phase de croissance de Sonata. »

« Je suis ravi et honoré de rejoindre Sonata en cette période passionnante pour nos employés, nos clients et nos partenaires », a déclaré Samir Dhir. « Sonata a une excellente trajectoire avec des partenariats solides et une dynamique de marché. Je suis impatient de travailler avec les équipes de Sonata à l'échelle mondiale pour aider à faire évoluer la plateforme en tirant parti de l'expertise et des connaissances approfondies de nos employés pour soutenir le parcours numérique de nos clients. »

