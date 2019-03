Sonata Software réalise un investissement stratégique dans Retail10X, société de plateforme logicielle en tant que service d'intelligence artificielle pour la vente au détail basée dans la Silicon Valley

BANGALORE, Inde, 25 mars 2019 /PRNewswire/ -- Sonata Software a annoncé aujourd'hui avoir réalisé un investissement stratégique dans Retail10x, société dont le siège est à Palo Alto en Californie et qui propose une plateforme logicielle en tant que service d'intelligence artificielle (IA) pour la vente au detail

R10x est une plateforme de logiciel en tant que service d'IA destinée à la vente au détail pour sociétés de vendeurs, distributeurs, et biens de consommation emballés (BCE), et qui les aide notamment dans :

L'amélioration de l' efficacité opérationnelle par l'intermédiaire de capacités avancées de perception des demandes, réduction des manques à gagner, optimisation des approvisionnements et du marchandisage.

par l'intermédiaire de capacités avancées de perception des demandes, réduction des manques à gagner, optimisation des approvisionnements et du marchandisage. La collaboration sur la chaîne logistique en temps réel.

en temps réel. L'édification d'une fidélité de la clientèle en aidant la connexion avec les clients de façon personnalisée, adéquate et en temps voulu au cours de l'expérience d'achats.

La plateforme tire parti de capacités avancées d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine afin de fournir des recommandations à mettre en pratique au niveau du terrain. L'équipe de Retail10x possède une expérience approfondie de l'industrie acquise au fil de son travail au profit de certaines des plus importantes organisations comme Apple, Walmart, Coke, Heineken, Moet Hennessy, SC Johnson et IRI.

Sonata Software s'est consacrée à devenir une partenaire de choix dans le domaine de la transformation numérique auprès de clients des secteurs de la vente au détail, de la distribution, de la fabrication et des voyages grâce à son unique méthodologie PlatformationTM pour plateformes numériques de bout en bout. Un tel investissement s'inscrit dans le prolongement de ses efforts de transformation numérique pour les sociétés de la vente au détail, de la distribution et des BCE auxquelles elle offre une plateforme riche de données intégrées en temps réel. En conséquence de cet investissement, Sonata obtient des droits exclusifs dans le monde entier lui permettant de mettre en œuvre et de proposer les services de la plateforme R10x, et également de commercialiser cette plateforme R10x sous ses propres marques.

Srikar Reddy, PDG de Sonata Software, a ainsi commenté ce partenariat : « Notre partenariat stratégique d'entreprise avec Retail10x assure une excellente valeur aux clients dans notre structure axée sur les marchés verticaux, la distribution et les BCE, en leur fournissant une plateforme qui tire parti des plus récentes technologies en intelligence artificielle, en apprentissage machine et en apprentissage profond pour accélérer leur trajet vers la transformation numérique. Ce partenariat va renforcer encore plus notre objectif spécifique de devenir le partenaire de choix pour la transformation numérique dans ces marchés verticaux.

Prasad K R, fondateur et PDG de R10x a ajouté : « L'expertise de classe mondiale de Sonata dans la vente au détail numérique et les chaînes logistiques de la distribution va apporter des capacités de première place sur le marché de R10x en offrant une puissante plateforme d'IA de la vente au détail aux marchands, distributeurs et BCE. Nous sommes enthousiastes à la perspective d'édifier ce partenariat, car l'empreinte de Sonata dans le monde entier va contribuer à accélérer notre croissance aux USA et à faire entrer R10x sur de nouveaux marchés en aidant les consommateurs à concrétiser leurs objectifs de transformation numérique. »

