Sondage CGTN : 78,34 % des personnes estiment que la Chine a dynamisé l'économie mondiale

BEIJING, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Plus de 78 % des personnes dans le monde entier estiment que l'économie chinoise a apporté de la vitalité à l'économie mondiale au cours de la dernière décennie et qu'elle est devenue le moteur de l'économie mondiale, selon une enquête conjointe menée par le Think Tank CGTN et l'Institut chinois d'opinion publique de l'Université Renmin de Chine.

L'enquête a interrogé des personnes âgées de 38,64 ans en moyenne, issues de pays développés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud et Singapour, ainsi que de pays en développement tels que le Brésil, l'Argentine, le Mexique, la Thaïlande, l'Inde, le Pakistan, les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. Plus de la moitié des personnes interrogées ont fait des études supérieures, 54,71 % d'entre elles étant titulaires d'une licence ou d'un diplôme supérieur, dont 15,22 % de masters et de doctorats.

L'enquête a montré que 91,46 % des personnes interrogées en Afrique avaient une haute opinion des réalisations économiques de la Chine. L'Europe suit de près avec une part de 81,6 %, tandis que l'Amérique du Nord se classe troisième avec 78,09 %.

Les personnes issues des pays de la « Belt and Road Initiative (BRI) » avaient une opinion favorable des réalisations économiques de la Chine. Parallèlement, 84,02 % des personnes interrogées dans les pays en développement ont confiance dans l'économie chinoise, soit davantage que ceux des pays développés.

Le travail acharné porte ses fruits

L'écrasante majorité des personnes interrogées ont une impression positive du peuple chinois, et 84,42 % des personnes interrogées en Afrique et 71,18 % des personnes interrogées en Europe estiment que le peuple chinois est travailleur et motivé.

Le produit intérieur brut par habitant de la Chine est passé de 6 100 dollars à plus de 12 000 dollars au cours des 10 dernières années, ce que 76,65 % des personnes interrogées ont jugé remarquable. Dans l'enquête, plus de 70 % des personnes interrogées sur les cinq continents pensent que la Chine s'enrichit.

La Chine a réussi à sortir près de 100 millions de personnes des zones rurales de la pauvreté au cours de la dernière décennie, et la grande majorité des personnes interrogées dans le monde ont estimé que les deux principales raisons de cette réussite historique sont que l'économie chinoise maintient une croissance rapide et que les dirigeants chinois sont déterminés et marchent fermement vers leurs objectifs.

En ce qui concerne le développement technologique rapide, les personnes interrogées sont les plus impressionnées par le développement de la 5G, l'intelligence artificielle et le train à grande vitesse en Chine. En Afrique, 73,87 % des personnes interrogées ont été les plus impressionnées par la 5G de la Chine, et 55,28 % ont fait l'éloge du train à grande vitesse du pays. En Europe, 52,77 % des personnes interrogées ont été impressionnées par les progrès du pays en matière d'intelligence artificielle.

Un monde multipolaire

L'enquête a également demandé aux personnes interrogées de donner leur avis sur l'ordre mondial futur. Environ 6 % des personnes interrogées dans le monde pensent que le monde sera unipolaire à l'avenir - dominé par les États-Unis ou la Chine - tandis que 34 %, le groupe le plus important, pensent qu'un monde multipolaire est la perspective la plus probable, selon le sondage.

Le concept chinois de « communauté avec un avenir partagé », qui met l'accent sur l'humanité dans son ensemble et cherche une nouvelle voie pour éviter la confrontation, était soutenu par 61 % des personnes interrogées.

Les personnes issues des pays participant de la BRI étaient davantage en accord avec la vision du monde de la Chine.

Parmi les influences que la BRI a apportées à leurs nations, « partage des gains de développement » (53 %), « expansion du marché international » (51 %), « renforcement des infrastructures de base » (44 %) et « promotion des échanges culturels » (43 %) sont les plus choisies dans le sondage.

8 % seulement ont déclaré qu'elles pensaient que leur pays était victime de « pièges à dettes » tendus par la Chine.

Selon l'enquête, une majorité d'entre elles approuvent l'approche de la Chine en matière de droits humains.

Quelque 57,36 % des personnes interrogées étaient d'accord avec l'affirmation « La Chine traite toujours les droits humains de manière réaliste et pratique ». Les droits humains ne sauraient être séparés des réalités et des étapes de développement d'un pays. Les droits à la subsistance et au développement sont les plus fondamentaux », et 26 % étaient tout à fait d'accord.

