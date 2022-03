SONDAGE : Les patients auto-immuns manquent d'informations claires sur les risques liés à la vaccination contre la COVID-19

85 % déclarent que les messages contradictoires rendent les décisions de vaccination difficiles

LONDRES, 17 mars 2022 /PRNewswire/ -- Un rapport d'enquête publié aujourd'hui par l'organisme à but non lucratif European Alliance for Patient Access révèle que, deux ans après le début de la pandémie, les patients auto-immuns n'ont toujours pas les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant la vaccination contre la COVID-19. Le sondage en ligne a recueilli les réponses de 400 personnes vivant en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne qui souffrent d'une maladie auto-immune telle que la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérose en plaques, la sclérose systémique, le pemphigus ou la maladie de Graves.

Certains médicaments pour les maladies auto-immunes inhibent le système immunitaire, laissant les patients avec un risque plus élevé de développer des cas graves de COVID-19 ou de survenue de la maladie. Les questions du sondage sur la COVID-19, la sensibilisation aux risques et la vaccination ont révélé que les patients auto-immuns ont besoin d'informations de santé adaptées à leur état particulier et aux médicaments qu'ils prennent pour le gérer.

Principaux résultats

Les patients ont signalé de la confusion sur divers sujets de vaccination, et leurs réponses ont indiqué un besoin évident d'informations personnalisées.

Exposition à la COVID-19 et risques

Bien que 81 % des patients aient déclaré connaître une personne ayant contracté la COVID-19, ils n'ont pas nécessairement reconnu toute l'étendue de leur propre vulnérabilité.

Seuls 37 % étaient parfaitement conscients qu'en prenant des médicaments qui affaiblissent leur système immunitaire, ils pourraient ne pas être entièrement protégés contre la COVID-19, même s'ils sont entièrement vaccinés.

Seuls 28 % étaient parfaitement conscients que les personnes immunodéprimées qui contractent la COVID-19 sont plus susceptibles de transmettre le virus aux contacts familiaux.

Préoccupations liées aux vaccins

Bien que la majorité des patients aient déclaré être entièrement vaccinés, les 16 % de patients partiellement vaccinés ou non ont exprimé plusieurs préoccupations majeures :

Préoccupations concernant les effets secondaires ou l'innocuité des vaccins

Préoccupations quant au déclenchement d'une poussée de leur maladie auto-immune

Préoccupations quant à la possibilité de devoir suspendre le traitement des maladies auto-immunes pour obtenir le plein bénéfice du vaccin

Confusion liée au vaccin

Les réponses des patients ont révélé une confusion particulière au sujet des marques de vaccins, des rappels et des troisièmes doses.

41 % ne savent pas s'ils ont besoin d'une troisième dose de vaccin ou à quel moment.

59 % ne comprennent pas bien la différence entre une troisième dose et un rappel.

58 % ne comprennent pas si un rappel est nécessaire après une troisième dose.

48 % ne comprennent pas si une troisième dose de vaccin doit être de la même marque.

Dans l'ensemble, les patients ont indiqué que les informations qu'ils reçoivent au sujet de la vaccination contre la COVID-19 étaient souvent déroutantes.

85 % ont déclaré que des messages contradictoires ou peu clairs des médias et du gouvernement compliquent les décisions concernant la vaccination.

Évaluation des besoins

Les réponses des patients ont mis en évidence un désir de soins personnalisés.

82 % veulent explorer quels médicaments pour leur maladie sont les plus compatibles avec les vaccins contre la COVID-19.

Beaucoup ont indiqué vouloir que les décideurs fournissent des informations claires, exactes et concises, centralisées et adaptées aux conditions et aux médicaments individuels. Ils ont également souligné l'importance de travailler avec des fournisseurs de soins de santé informés pour avancer dans la vie alors que la COVID-19 devient endémique.

Des organisations internationales de défense des patients ont participé à une table ronde virtuelle sur les résultats du sondage. Leurs points de vue sont mis en évidence tout au long du rapport.

À propos du sondage

Le sondage s'est déroulé du 12 au 24 janvier 2022 et a recueilli 400 réponses.

European Alliance for Patient Access est une division de Global Alliance for Patient Access , une plateforme internationale permettant aux fournisseurs de soins de santé et aux défenseurs des patients d'éclairer le dialogue politique sur les soins axés sur les patients.

