Sonepar aposta em "portfólio verde" e práticas sustentáveis para o mercado de materiais elétricos

No mês em que a COP 27 foi realizada no Egito, tema ganha ainda mais importância para governos, cidadãos e empresas

SÃO PAULO, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Sonepar, líder nacional na distribuição de materiais elétricos, alcançou um faturamento recorde no Brasil em 2021, com R$ 1,92 bilhão em vendas e crescimento de 30% em relação a 2020. A melhor notícia, no entanto, é que esse resultado expressivo está totalmente alinhado às práticas de governança ambiental, social e corporativa, conhecidas internacionalmente pela sigla ESG – tema que ganhou ainda mais relevância após a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), realizada neste mês de novembro, no Egito.

Operando no país por meio das empresas Dimensional, Eletronor e Nortel, a Sonepar integra o desenvolvimento sustentável em seu plano estratégico e opera alinhada com diretrizes globais do Grupo. Assim, a companhia está completamente comprometida em ser mais sustentável e está se preparando para os desafios de transição energética do futuro, promovendo produtos eficientes e aumentando a conscientização sobre a sustentabilidade por meio de soluções de e-learning e da criação da Academia de Transição Energética.

Em 2019, a companhia mediu sua pegada de carbono pela primeira vez no Brasil e vem trabalhando muito para reduzi-la substancialmente nos próximos anos, tendo como meta estar em conformidade com o Acordo de Paris para limitar o aumento da temperatura global em 1,5°C até 2050.

Além de todo o compromisso com a sustentabilidade, a grande missão da organização é apoiar os clientes a atuar de forma mais eficiente, economizando energia, promovendo a circularidade e reduzindo a pegada de carbono. Nesse sentido, o investimento na capacitação da força de vendas das empresas é constante, para que tenham uma abordagem cada vez mais consultiva e possam agregar valor em toda essa cadeia, além de provocar e incentivar seus próprios fornecedores a se engajar neste movimento também.

"A Sonepar tem percebido um aumento na demanda dos clientes por iniciativas ligadas à sustentabilidade, envolvendo tanto ações voltadas para produtos e serviços quanto ações internas da empresa, à mensuração da pegada de carbono, à busca por eficiência energética e até à redução no consumo de combustíveis", destaca Ricardo Daizem, diretor de Operações da Sonepar no Brasil. "Ajudar os clientes a atuarem de uma forma mais verde e eficiente envolve o olhar para o produto em todas as suas etapas: aplicação, avaliação do seu tempo de vida, serviços para reparo, manutenção e descarte ao final do ciclo de uso", complementa.

Parceria com os fornecedores

Para fazer a diferença nessa atuação sustentável com os clientes e o mercado, o Grupo iniciou o desenvolvimento de um portfólio verde de produtos, que hoje conta com mais de 40 mil itens cadastrados.

Para que esses "produtos verdes" pudessem ser identificados, o engajamento dos fornecedores foi fundamental. A companhia iniciou as abordagens com um grupo de fabricantes estratégicos e esclareceu os critérios para a classificação dos materiais elétricos. Em seguida, os fornecedores levantaram dados sobre seus portfólios, que passaram por uma avaliação e uma validação conjuntas.

"É possível mapear e classificar os itens como parte do portfólio verde com base em quatro categorias: Redução do Consumo de Energia; Circularidade (capacidade de reciclagem, reparo e eliminação de resíduos); Materiais Sustentáveis (análise da composição, se tem menos substâncias tóxicas, se está enquadrado nas regulamentações EcoLabel, REACH e ROHS); e Certificação de Produtos ou Serviços (se possuem selos como Green Eletron, Eurociclo etc.)", explica Bianca Bricio, gerente de Sustentabilidade da Sonepar no Brasil.

Bianca ainda relata que a empresa adequou os sistemas internos e externos para deixar as informações sobre os produtos sustentáveis disponíveis à equipe comercial, aos fornecedores e aos clientes. "Além disso, promovemos constantemente campanhas e treinamentos, tanto aos nossos colaboradores quanto aos fabricantes, com o objetivo de proporcionar uma escolha mais consciente aos clientes", afirma ela.

A Sonepar aposta que, com essas medidas, os clientes podem compreender exatamente o diferencial dos produtos que estão adquirindo. Neste contexto, o preço dos itens passa a ser secundário na priorização de compra, conforme aponta Rafael Kenji, gerente de produtos da empresa: "em muitos casos, o preço dos produtos verdes é o mesmo dos demais. Porém, mesmo que o preço varie entre 5% e 15%, eles acabam ganhando a preferência dos clientes, que optam pelas marcas conscientes e comprometidas com o planeta, além de terem a ciência de que esses itens trarão maior benefício e eficiência às suas aplicações e operações".

