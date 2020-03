Songmics, basé sur Amazon, numérise son entrepôt avec le Wi-Fi 6 AirEngine de Huawei

SHENZHEN, Chine, 14 mars 2020 /PRNewswire/ -- Songmics, l'un des plus grands vendeurs allemands sur Amazon, a choisi Huawei pour l'aider à numériser son entrepôt.

Fondée en 2012 en Allemagne, Songmics conçoit des meubles abordables et fonctionnels pour des clients du monde entier. Ses principaux clients se trouvent en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, au Canada et au Japon. Pour mieux répondre à la demande et aux besoins des clients, Songmics a prévu un nouvel entrepôt numérisé en Allemagne, avec un total de 20 000 mètres carrés de surface au sol et 900 mètres carrés de bureaux. Tout cela devrait être opérationnel en 2020.

Songmics recherchait une solution Wi-Fi de bout en bout capable d'assurer une couverture et une itinérance de haute qualité, avec des services de localisation (LBS) de haute précision pour mieux utiliser une série de services émergents tels que la gestion des actifs et les véhicules à guidage automatique (VGA). Après plusieurs séries de discussions techniques, la solution de réseau Wi-Fi 6 AirEngine de Huawei a été choisie par Songmics.

La solution comprend des produits Wi-Fi 6 AP7060DN, des commutateurs PoE++ multi-gigabit et des commutateurs agiles de Huawei intégrés aux fonctions de contrôleur d'accès sans fil (AC), offrant plusieurs avantages.

La technologie Wi-Fi 6 AirEngine, leader du secteur, offre jusqu'à 5,95 Gbit/s de bande passante, ce qui représente quatre fois plus de bande passante que la technologie Wi-Fi 5, tout en prenant en charge quatre fois plus d'utilisateurs simultanés.

À l'intérieur, la technologie Smart Antenna optimise automatiquement la qualité du signal jusqu'à 100 % et réduit les interférences jusqu'à 15 dB, ce qui garantit le bon fonctionnement des terminaux mobiles dans l'entrepôt, d'un coin à l'autre.

Parallèlement, la technologie Dynamic Turbo d'AirEngine permet d'accélérer intelligemment les applications et de réduire la latence à seulement 10 ms, soit la moitié de la latence définie pour la norme Wi-Fi 6, ce qui garantit le bon déroulement de la production dans l'entrepôt.

La technologie d'itinérance sans perte permet une itinérance stable avec une perte de paquets nulle, une condition essentielle pour le déploiement efficace des VGA dans l'entrepôt.

Et la solution Wi-Fi 6 AirEngine de Huawei utilise la RFID, le Bluetooth, ZigBee et d'autres technologies pour étendre facilement les applications de l'Internet des objets (IdO) et améliorer encore les LBS, comme la gestion des actifs.

Enfin, les commutateurs agiles de Huawei offrent des fonctions intégrées de CA sans fil, ce qui simplifie la gestion et réduit les coûts. Pour répondre aux besoins de la bande ultra-large dans une zone entièrement sans fil, les commutateurs multi-gigabit de Huawei sont dotés d'interfaces GE/2.5 GE/5 GE/10 GE auto-adaptatives et permettent le POE++ jusqu'à 200 mètres.

Avec la solution Wi-Fi 6 AirEngine de Huawei, Songmics bénéficie d'une couverture de signal de haute qualité, la technologie Smart Antenna assurant une production sans interruption, en particulier lorsque les scanners sont en mouvement.

Ensemble, l'itinérance sans perte et la faible latence garantissent une expérience utilisateur cohérente et la transmission fluide et stable des données de production. Cela permet de réduire à zéro le taux de perte de paquets d'équipements tels que les scanners.

En outre, l'infrastructure est effectivement à l'épreuve du temps, ce qui permet de nouvelles innovations, de maintenir les coûts d'investissement à un faible niveau et d'offrir des options plus larges pour la gestion des actifs. Songmics permet d'économiser plus de 10 % des coûts simplement en ne devant pas acheter de nouveaux appareils chaque année.

Le Wi-Fi 6 AirEngine, spécialement conçu pour les VGA, offre une solution intelligente pour numériser l'entrepôt, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du flux d'approvisionnement et de soutenir la croissance des entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2020/songmics-digitalizes-the-warehouse

Related Links

http://www.huawei.com



SOURCE Huawei