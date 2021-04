Songtradr adquire Pretzel, plataforma de licenciamento de música para streamers ao vivo

LOS ANGELES, 21 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Songtradr, o maior mercado de licenciamento de música B2B do mundo, anunciou hoje que adquiriu a Pretzel, a primeira plataforma mundial a oferecer streaming seguro de música para streamers ao vivo. Além de resolver a monetização de streaming ao vivo, a plataforma Pretzel oferece aos titulares de direitos, como artistas e gravadoras, exposição a milhões de ouvintes novos e altamente engajados por meio de transmissões ao vivo. A Pretzel é a terceira aquisição da Songtradr em 2021, melhorando ainda mais as soluções da empresa viabilizadas por tecnologia.

"A música e os games sempre caminharam de mãos dadas e os gamers são alguns dos mais engajados e valiosos fãs de música. O crescimento explosivo de streamings ao vivo sobre lifestyle e gaming cria uma série de oportunidades para nossos artistas e nossos clientes. Percebemos imediatamente o potencial da inovadora experiência do usuário e da tecnologia de gestão de direitos da Pretzel em nosso ecossistema e um alinhamento claro de visão, valores e cultura", disse Paul Wiltshire, CEO da Songtradr.

No ano passado, as receitas recorrentes da Pretzel aumentaram mais de 600%, com o licenciamento de mais de 6 milhões de faixas de titulares de direitos, oferecendo, atualmente, mais de 12.000 horas de música para transmissões monetizadas em plataformas como Twitch e YouTube. O catálogo de músicas da Pretzel é constantemente selecionado e atualizado pela equipe de plataforma, criando uma solução musical em escala e fácil de usar em streaming pelos criadores de conteúdo, sem que tenham que se preocupar com interrupções em DMCA ou greves de ID de conteúdo.

"Estamos entusiasmados em nos unir a uma das empresas de tecnologia da música de crescimento mais rápido do mundo e continuar a inovar novas soluções", disse Nate Beck, cofundador e CEO da Pretzel. "Nosso objetivo com a Pretzel sempre foi permitir que as emissoras fizessem streaming da música que desejam ouvir, ao mesmo tempo em que remuneram artistas, compositores, gravadoras e editoras de forma justa. Ao unir forças com a Songtradr, poderemos acelerar nosso progresso, desenvolvendo uma plataforma que revoluciona a forma como a música é licenciada."

O acordo com a Pretzel marca a quarta aquisição da Songtradr desde a conclusão de sua rodada de financiamento da Série C em julho de 2020, onde a empresa arrecadou $30 milhões de dólares. Outras empresas adquiridas agora sob o comando da Songtradr incluem Big Sync Music, Cuesongs e Song Zu.

SOBRE A SONGTRADR:

A Songtradr é o maior mercado de licenciamento de música B2B do mundo, oferecendo aos criadores e proprietários de direitos uma solução tecnológica completa para o gerenciamento de direitos e monetização, ao mesmo tempo que oferece aos usuários de música B2B — como marcas, anunciantes, cineastas, redes SVOD e de transmissão, jogos, streaming e plataformas de mídia social — acesso a músicas que seja altamente eficiente e guiado por IA. https://www.songtradr.com/

SOBRE A PRETZEL:

A plataforma Pretzel é o primeiro serviço de streaming de música totalmente licenciado para criadores de conteúdo de streaming ao vivo em plataformas como Twitch e YouTube. A Pretzel desenvolve tecnologia que resolve as complexidades do licenciamento de música em diferentes plataformas, ao mesmo tempo em que paga royalties de forma eficiente e transparente aos titulares de direitos. https://www.pretzel.rocks

