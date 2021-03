Songtradr fait l'acquisition de la société Song Zu, primée pour musique et conception sonore

Cet accord est destiné à renforcer la position de Songtradr en tant que premier écosystème mondial de licences musicales

SYDNEY, 9 mars 2021 /PRNewswire/ -- Songtradr, le plus grand marché de licences musicales B2B au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Song Zu, la société de musique et de conception sonore la plus primée d'Australie et de la région Asie-Pacifique, qui possède des studios à Sydney et à Singapour. Cette transaction de plusieurs millions de dollars marque la deuxième acquisition majeure de Songtradr depuis la fin de son tour de financement de série C en juillet 2020, au cours duquel la société a levé 30 millions de dollars.

« Song Zu est la première maison de composition musicale sur mesure de la région et possède une histoire très riche », a déclaré Paul Wiltshire, PDG de Songtradr. « Alors que nous continuons à nous étendre dans la région de l'APAC, Song Zu est un complément naturel à notre écosystème musical mondial », a-t-il continué.

Song Zu travaille dans tous les domaines de l'image de marque sonore, y compris les bandes sonores des publicités à la télévision et à la radio, le contenu en ligne, la réalité virtuelle et les espaces d'installation. Avec une réputation inégalée pour la résolution créative de problèmes, en plus de travailler avec les principales sociétés de diffusion australiennes, Song Zu collabore avec des marques renommées et des entreprises médiatiques du monde entier, dont Netflix, HBO, Samsung, Coca-Cola, Google, Amazon et Guinness. L'entreprise a reçu à plusieurs reprises une reconnaissance internationale pour leur travail, obtenant des prix de premier ordre tels que les Gold Clios, les Cannes Gold Lions, les London International Awards (LIA) pour la meilleure entreprise de musique et de conception sonore de l'année, et bien d'autres encore.

« Nous sommes bien implantés dans la région de l'APAC et nous sommes impatients de rejoindre la famille Songtradr, d'élargir notre offre de produits et d'accroître notre empreinte internationale », a déclaré Ian Lew, directeur général et partenaire de Song Zu. « Améliorer nos initiatives avec la technologie de Songtradr est une occasion en or pour nous, car les besoins de nos clients évoluent rapidement. »

« La musique sur mesure sera toujours au cœur de ce que nous faisons », a déclaré Ramesh Sathiah, directeur de la création de Song Zu. « Mais le fait de disposer des ressources de la plate-forme Songtradr ainsi que du pouvoir de licence de musique de Big Sync, nous permet de proposer des solutions créatives sans frontières », a-t-il poursuivi.

Song Zu fera partie de la plate-forme récemment lancée par Songtradr, « Vinyl by Songtradr », aux côtés des sociétés acquises, Big Sync Music et Cuesongs. « Vinyl by Songtradr » est une plateforme technologique et humaine qui donne aux utilisateurs un accès direct aux talents créatifs, aux licences commerciales de musique, ainsi qu'à de la musique pré autorisée, des marques sonores, des compositions personnalisées et bien plus encore.

À PROPOS DE SONG ZU :

Song Zu est la société de musique et de conception sonore la plus primée d'Australie et de la région Asie-Pacifique, avec des studios de post-production à Sydney et à Singapour. Elle travaille sur toutes les facettes de la stratégie de marque sonore, y compris les bandes sonores des publicités à la télévision et à la radio, le contenu en ligne, la réalité virtuelle et les espaces d'installation. La position unique de Song Zu, qui est l'une des plus anciennes entreprises de ce type, témoigne de sa capacité à résoudre les problèmes de manière créative. Song Zu fournit un service complet audio et de post-production, de la composition musicale et de la conception sonore au casting de voix off. La société a également supervisé, enregistré et mixé un certain nombre de séries télévisées, de documentaires et de longs métrages primés. https://www.songzu.com/

À PROPOS DE SONGTRADR :

Songtradr est le plus grand marché de licences musicales B2B au monde. Il fournit aux créateurs de musique et aux détenteurs de droits une solution technique complète pour la gestion et la monétisation des droits tout en offrant aux utilisateurs de musique B2B tels que les marques, les annonceurs, les réalisateurs de films, les réseaux de SVOD et de diffusion, les jeux, le streaming et les plates-formes de réseaux sociaux un accès à la musique guidé par l'IA très efficace. https://www.songtradr.com/

À PROPOS DE VINYL BY SONGTRADR :

Vinyl by Songtradr est une plate-forme technologique et humaine qui vous donne un accès direct aux talents créatifs, aux licences commerciales de musique, ainsi qu'à la musique pré autorisée, à la marque sonore, à la composition personnalisée et bien plus encore. Vinyl aide les marques, les annonceurs, les cinéastes, les réseaux de SVOD et de diffusion, les jeux, le streaming et les plates-formes de réseaux sociaux à créer des contenus accrocheurs et des campagnes primées. https://www.vinyl.com

