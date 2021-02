Sonim RS80 SmartScanner Tablet ist jetzt in Nordamerika und Europa erhältlich

Sonims erstes vollständig robustes Tablet maximiert die Produktivität in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen

AUSTIN, Texas, 10. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Sonim Technologies (Nasdaq: SONM) gab heute die kommerzielle Verfügbarkeit seines RS80 SmartScanner-Tablets in Nordamerika und Europa bekannt. Das RS80 wurde für Mitarbeiter in der Industrie, im Außendienst und in der öffentlichen Sicherheit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt und ist das erste vollständig robuste Tablet in der Sonim Ultra-Rugged-Produktlinie.