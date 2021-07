Sonim stellt das RT80 Rugged Tablet vor

„Das robuste Tablet RT80 ist eine großartige Ergänzung zu unseren kürzlich eingeführten SmartScannern RS80 und RS60 und bietet den Kunden eine breitere Palette an Optionen für ihre industriellen Arbeitsabläufe", so John Graff, CMO von Sonim. „Das zweckmäßige, langlebige Design des RT80 bietet bessere Gesamtbetriebskosten als Consumer-Tablets, bei denen Kunden aufgrund der Unfähigkeit, den harten Bedingungen vieler Arbeitsumgebungen standzuhalten, erhöhte Ausfallzeiten in Kauf nehmen müssen."

Das Sonim RT80 wurde für Anwender entwickelt, die eine vollständig robuste Android-Computerplattform mit großem Bildschirm, leichtem und dünnem Formfaktor und hervorragender Akkulaufzeit zu einem günstigen Preis benötigen. Das RT80 verfügt über anpassbare Tasten und Anwendungen, mit denen Unternehmen das Gerät an ihre Arbeitsabläufe anpassen können. Das macht es zu einer zuverlässigen Ergänzung für jede IoT-Suite oder SmartCity- oder SmartFactory-Implementierung, bei der Mitarbeiter ein robustes Gerät benötigen, das einfach auf IoT-Daten zugreifen und diese verarbeiten kann.

Die Merkmale des RT80 umfassen:

Betriebssystem Android 10

4G-LTE-Konnektivität mit hoher Bandbreite

Eine branchenführende, umfassende 2-Jahres-Garantie

Ein branchenführender, hochkapazitiver Mehrschicht-Akku

Handschuhfreundlicher Acht-Zoll-Touchscreen

Wasserdicht, staubdicht, sturzsicher und chemikalienbeständig

Kann bei Bedarf mit Bleichmittel, Isopropylalkohol und anderen Desinfektionsmitteln gereinigt und desinfiziert werden, um das Risiko einer Kontamination zu minimieren

Unterstützt die SonimWare Enterprise Mobility Software, eine umfassende Sammlung von Software-Tools, Anwendungen und Dienstprogrammen, die die Verwaltung und Produktivität verbessern

Das RT80 ist über das Vertriebs- und Händlernetz von Sonim in Nordamerika, Großbritannien und Europa erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter Sonim RT80.

Informationen zu Sonim

Sonim Technologies ist ein führender US-amerikanischer Anbieter von ultrarobusten Mobilitätslösungen, die speziell für Mitarbeiter entwickelt wurden, die in ihrer Arbeitsumgebung physisch gebunden sind und oft missionskritische Aufgaben erfüllen. Die Sonim-Lösung umfasst ultrarobuste Mobiltelefone, eine Reihe von industrietauglichem Zubehör sowie Daten- und Workflow-Anwendungen, die gemeinsam darauf ausgelegt sind, die Produktivität, Kommunikation und Sicherheit der Mitarbeiter auf der Baustelle zu erhöhen. Bitte besuchen Sie https://sonimtech.com/.

Wichtige Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die zukünftige Leistung der Geräte und Technologien von Sonim und seinen Partnern sowie auf die weitere Marktakzeptanz derselben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Sonim in Bezug auf das Geschäft und die Branche, den Überzeugungen des Managements und bestimmten Annahmen des Unternehmens, die sich alle ändern können. Solche Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Eine Auflistung von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, finden Sie unter „Risikofaktoren" im Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und anderen bei der Securities and Exchange Commission hinterlegten Dokumenten (verfügbar unter www.sec.gov). Sonim warnt davor, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die lediglich eine Analyse darstellen und nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Sonim übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten können, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

