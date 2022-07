SoniVie annonce que le premier patient inscrit à l'étude pilote REDUCED1 a subi une intervention réussie avec le système TIVUS

TEL-AVIV, Israël, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- SoniVie, une société israélienne qui développe un nouveau système propriétaire d'ultrasons thérapeutiques intra-vasculaires (TIVUS™) pour traiter une variété de troubles hypertensifs, a annoncé que le 30 mai 2022, le premier patient a été traité avec sa technologie de dénervation de l'artère rénale TIVUS™, dans le cadre de l'étude pilote récemment approuvée par la FDA pour traiter l'hypertension (l'étude REDUCED1).

La procédure a été réalisée avec succès grâce à TIVUS™ au Centre médical Kaplan par le professeur Michael Jonas, chercheur principal de l'étude REDUCED1, qui a commenté : « Nous avons pu utiliser le cathéter TIVUS pour réaliser rapidement et efficacement une dénervation rénale basée sur les ultrasons chez notre patient souffrant d'hypertension non contrôlée. L'excellente facilité d'utilisation du cathéter TIVUS et sa capacité à dénerver à une profondeur importante de l'espace périvasculaire ont permis une procédure courte, simple et directe. Nous suivrons de près notre patient et nous sommes impatients de poursuivre le recrutement dans cet essai passionnant. »

La dénervation rénale avec TIVUS™ est une procédure peu invasive qui utilise l'énergie des ultrasons non focalisés à haute fréquence pour procéder à l'ablation des nerfs dans l'artère rénale. Cela entraîne une réduction de l'activité nerveuse, susceptible de faire baisser la tension artérielle. Cette procédure est destinée aux patients qui souffrent d'hypertension réfractaire.

L'hypertension réfractaire est définie comme une pression artérielle supérieure à 140/90 mmHg malgré l'utilisation de trois médicaments anti-hypertenseurs de classes différentes aux doses les mieux tolérées, dont l'un doit être un diurétique.

Des millions de personnes dans le monde souffrent d'une hypertension réfractaire qui augmente considérablement le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance rénale. Nous sommes vraiment heureux de cette avancée importante. Il y a un manque de solutions thérapeutiques efficaces pour ces patients », a déclaré Christian Spaulding, directeur médical de SoniVie LTD.

« Cette procédure représente une grande satisfaction pour l'équipe de SoniVie, dont l'expertise et les réalisations se sont concentrées sur le développement de la technologie TIVUS™ pour l'indication de la dénervation rénale, offrant à la fois un traitement prometteur au patient hypertendu et un dispositif performant et facile à utiliser au médecin », a déclaré Tomaso Zambelli, PDG de SoniVie LTD.

SoniVie est une société de dispositifs médicaux qui développe le système de dénervation ultrasonique TIVUS™, la seule technologie de dénervation de plateforme avec des programmes de développement actifs dans trois domaines thérapeutiques : la dénervation de l'artère pulmonaire pour l'hypertension pulmonaire, la dénervation de l'artère rénale pour l'hypertension résistante et la dénervation pulmonaire totale pour la bronchite chronique obstructive. Ces maladies touchent des millions de patients aux États-Unis et en Europe.

Les bureaux de la société sont situés à Rosh Haayin, en Israël, et à Newark, NJ, aux États-Unis.

