Sono Motors kondigt intrede in Nederlandse markt aan - vraag naar proefritten blijft stijgen

MÜNCHEN, August 16, 2018 /PRNewswire/ --

37 geplande evenementendagen in 18 steden in Nederland en in kernmarkt Duitsland, met zo'n 3500 proefritten

Slechts enkele weken na het afsluiten van een proefrit-tour door heel Europa van enkele maanden, heeft de in München gevestigde mobiliteitsprovider Sono Motors een nieuwe reeks proefritten aangekondigd van de elektrische Sion-auto, waarbij in totaal 18 steden in Nederland en Duitsland worden bezocht. Dit is het antwoord van het bedrijf op de toenemende belangstelling voor haar duurzame mobiliteitsconcept vanuit een gestaag groeiende community. De serie evenementen wordt op 1 september in Fürth afgetrapt en het Nederlandse deel van de tour start op 7 september in Maastricht.

De compacte Sion-auto is een elektrisch voertuig met zonnemodules geïntegreerd in de carrosserie, die de zon gebruiken om een bereik van maximaal 30 kilometer per dag te genereren - zelfladend en naast het basisbereik van 250 kilometer. Met een bereik dat geschikt is voor dagelijks gebruik, een aankoopprijs van 16.000 euro (exclusief de accu) en de geïntegreerde functies om met anderen te delen, is het voertuig ontworpen om met name gezinnen en stadsforenzen aan te spreken. Tot nu toe heeft het bedrijf ongeveer 7000 voertuigreserveringen ontvangen.

"In juni hebben we de reserveringsmijlpaal van 5000 gepasseerd en daarmee een cruciale fase afgesloten", zegt Laurin Hahn, CEO en een van de oprichters van Sono Motors. "Deze tour is onze manier om tegemoet te komen aan de overweldigende vraag naar proefritten.< Daarom zullen we in onze kernmarkt van Duitsland opnieuw extra proefritten aanbieden, op weg naar Nederland. Nederland zelf is een zeer interessante markt voor ons, omdat het wordt beschouwd als een pionier op het gebied van elektromobiliteit. We zijn daarom van mening dat er een groot potentieel is voor een elektrische auto zoals de Sion en we verheugen ons erop de markt te betreden", voegt Hahn toe.

Iedereen die geïnteresseerd is om achter het stuur van de Sion te gaan zitten en het team te ontmoeten, kan zich aanmelden voor de datum van hun voorkeur op de Sono Motors-website . Op elk van de evenementendagen zullen twee prototypes en een team van acht man aanwezig zijn om informatie te geven over de auto en over het bedrijf, de integratie van de zon en de functies voor mobiliteit en delen.

In totaal zullen er tijdens de tour ongeveer 3500 testritten worden uitgevoerd in de volgende steden:

Fürth (1-2 september 2018), Darmstadt (3-4 september 2018), Siegburg (Bonn) (5-6 september 2018), Maastricht (7-8 september 2018), Eindhoven (9-10 september 2018), Delft (11-12 september 2018), Almere (13-14 september 2018), Groningen (15-16 september 2018), Hengelo (19-20 september 2018), Detmold (21-22 september 2018), Hildesheim (23-24 september 2018), Göttingen (25-26 september 2018), Fulda (27-28 september 2018), Heilbronn (29-30 september 2018), Memmingen (3-4 oktober 2018), Weilheim/eRUDA (5 oktober 2018), Passau (9-11 oktober 2018) en München (13 oktober 2018).

Kruisverwijzing: afbeelding is beschikbaar bij AP Images (http://www.apimages.com ) -

Over Sono Motors

Wat begon als het garageproject van twee vrienden en de visie van een duurzaam mobiliteitsconcept, onafhankelijk van fossiele brandstoffen, werd het innovatieve en door de eigenaar geleide autobedrijf Sono Motors in 2016.

Het bedrijf beschikt nu over een ervaren team van ingenieurs, ontwerpers, technici en experts uit de branche, die een toekomstgerichte elektrische auto ontwikkelen en bouwen, geschikt voor dagelijks gebruik, met geïntegreerde zonnecellen en innovatieve mobiliteitsdiensten.

De koolstofemissies gegenereerd tijdens de productie en vervaardiging van het voertuig zullen volledig worden gecompenseerd. De eerste prototypes werden in 2017 geproduceerd met de steun van gerenommeerde investeerders en crowdfunding. Sindsdien worden deze door meer dan 10.000 potentiële klanten gereden en ervaren op roadshows tijdens proefritten. De overweldigende respons op het voertuig- en mobiliteitsconcept bevestigde de visie van de oprichters en maakte er een realiteit van - de Sion elektrische auto zal in 2019 in serieproductie gaan.

Het volledige verhaal over het bedrijf is hier te vinden: http://www.sonomotors.com/story.html/

Website: https://www.sonomotors.com/



Social media: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn

Persrelaties



Alexa Rauscher



Mobiel: +49(0)176-1805-0164



E-mail: press@sonomotors.com