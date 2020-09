SonoScape lance avec la série Elite les systèmes les plus récents en échographie haut de gamme

Un choix idéal fondé sur la valeur : avec un ensemble d'éléments entrant dans l'assemblage de modèles haut de gamme ainsi que des composants répondant à des principes conceptuels similaires, la série ELITE renferme une multitude de perfectionnements technologiques basés chez SonoScape sur un centre d'ingénierie d'avant-garde : sa plateforme Wis+ d'échographie intelligente. Des fonctionnalités comme les outils automatisés par intelligence artificielle, notamment S-Fetus, Auto OB et les technologies d'imagerie lumineuse, sont intégrées en tant que standard dans la plateforme, ce qui fait de cette série un choix fondé sur la valeur et dépassant toutes les attentes.

« Nous avons mis au point la série ELITE grâce à une coopération étroite avec des experts cliniciens, » a souligné Zhou Wenping, directeur de la R et D chez SonoScape Medical Corporation. « Je pense que cette nouvelle série va considérablement augmenter la fiabilité du diagnostic et donner aux cliniciens les moyens de tirer parti de technologies d'un niveau supérieur comme le contraste renforcé par CEUS. »

Une approche centrale à la fois classique et nouvelle : selon la communication officielle, cette nouvelle offre dispose d'une capacité de traitement de données correspondant à quatre fois celle des systèmes précédents, ainsi que d'un taux de réponse de dix fois supérieur. Les améliorations de ce genre facilitent grandement le flux de travaux et la fiabilité du diagnostic pour les cliniciens, grâce à la mise en place de modes de restitution perfectionnés comme, entre autres, S-Live Silhouette et Color 3D.

« Le lancement à titre d'essai de la série ELITE a suscité beaucoup d'intérêt, », a ajouté Hover Zheng, responsable produit chez SonoScape. « Le fait d'ajouter cette nouvelle série pourrait réellement changer la donne sur ce secteur, car vous pouvez gagner sur les deux tableaux, des configurations de premier ordre et coûts raisonnables. »

En se concentrant sur l'optimisation de l'acquisition d'images et des flux de travaux de gestion concernant le diagnostic des patients, SonoScape apporte des solutions pratiques aux hôpitaux et aux cliniques cherchant des performances maximisées par une amélioration de l'expérience chez le patient, des résultats sur la santé et de la satisfaction chez le personnel, tout ceci s'accompagnant de coûts plus bas pour les soins.

À propos de SonoScape

Fondée en 2002 à Shenzhen en Chine, SonoScape s'est engagée à « prendre soin de la vie grâce à l'innovation » en proposant des solutions d'échographie et d'endoscopie livrées avec des services de tout premier ordre. Elle dispose à l'heure actuelle de sept centres de recherche et développement à Shenzhen, Shanghai, Harbin, Wuhan, Tokyo, dans la Silicon Valley et à Seattle. Classée à l'échelle mondiale parmi les dix premières marques de l'échographie, SonoScape investit massivement chaque année dans la R et D et davantage de produits perfectionnés vont être introduits dans la filière.

