SonoScape obtém marcação CE para seu ecoendoscópio linear EG-UC5T

O EG-UC5T caracteriza-se por seu grande canal de instrumentos de 4,0 mm e por sua extremidade distal rígida curta, ultrapassando os limites da excelência terapêutica. Com a chegada do ecoendoscópio linear EG-UC5T, os usuários da SonoScape não só podem realizar amostragem adequada de tecidos, mas também vários procedimentos endoscópicos intervencionais terapêuticos sob a orientação ultrassonográfica. Esse é um verdadeiro "melhor dos dois mundos", uma chave de ouro para revelar o que está por trás da mucosa do trato gastrointestinal e para desbloquear as crescentes possibilidades da endoscopia avançada.

"O portfólio de EUS da SonoScape certamente abrirá o caminho da empresa para hospitais cada vez maiores. Isso novamente destaca o papel de liderança da empresa no mercado global de endoscopia digestiva", disse Steven He, diretor de vendas da divisão de endoscopia da SonoScape. "Obtivemos grandes resultados com nossos endoscópios gastrointestinais atuais, e estou confiante de que os novos ecoendoscópios lineares nos proporcionarão um sucesso ainda maior."

Nos últimos 25 anos, houve uma grande expansão do EUS para várias aplicações, tanto diagnósticas quanto terapêuticas, como observado em Friedberg SR, Lachter J, World Journal of Gastrointestinal Endoscopy (2017). Voltada para a entrega de produtos de alta qualidade, a SonoScape continua a agregar valor significativo para o mundo da endoscopia.

Sobre a SonoScape

Fundada em 2002 em Shenzhen, China, a SonoScape se comprometeu a "cuidar da vida por meio da inovação", oferecendo soluções de ultrassom e endoscopia e prestando serviços de primeira linha. Atualmente, ela possui sete centros de P&D em Shenzhen, Xangai, Harbin, Wuhan, Tóquio, Vale do Silício e Seattle. A SonoScape investiu quase 20% de seu faturamento em P&D nos últimos 3 anos, com mais produtos avançados a serem introduzidos no pipeline.

FONTE SonoScape Medical Corporation

