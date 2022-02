Sony invita a sus fanáticos a participar en la nueva campaña de marca "Set The Stage" con The Kid LAROI

Tate McRae y BIA también colaboran con Sony para dar vida a los éxitos más populares a través de obras de arte creadas por los fanáticos

TOKIO, 9 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Sony Group Corporation ("Sony") anunció una nueva campaña de marca, "Set The Stage", una oportunidad para que los fanáticos de la música ayuden a crear contenido junto con algunos de sus artistas favoritos de Sony Music Entertainment, entre los que se incluyen The Kid LAROI, el artista australiano detrás de los éxitos de las listas de éxitos "Stay" y "Without You", la artista BIA nacida en Boston con éxitos multiplatino ("Whole Lotta Money") y la cantante, compositora y bailarina canadiense Tate McRae ("You Broke me First").