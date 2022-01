Sony Music Publishing assina contrato mundial com a superstar pop global Anitta

Ela também obteve sucesso nas paradas com colaborações recentes como "Faking Love" com participação de Saweetie, "Me Gusta", com participação de Cardi B e Myke Towers, "Tócame", com participação de Arcangel e De La Ghetto, e "Fuego" com o DJ Snake e Sean Paul. Anitta trabalhará em estreita colaboração com as equipes de criação da SMP nos EUA e na América Latina, incluindo a vice-presidente sênior de criação nos EUA, Amanda Hill e Katie Welle, e Monica Jordan, diretora de criação na América Latina.

Anitta declarou: "Estou entusiasmada em fazer parte da família da Sony Music Publishing. Eu mal posso esperar para continuar a compartilhar a minha música em escala global e estou ansiosa para conferir o resultado desta nova parceria!"

Brandon Silverstein, gerente da Anitta e fundador e CEO da S10 Entertainment, compartilhou: "Estamos incrivelmente entusiasmados com a Anitta e a equipe fazerem parceria com Jon Platt e com a família da Sony Music Publishing. Estamos ansiosos para trabalhar com eles para uma execução em escala global e mal podemos esperar pelo que o futuro nos brindará."

O trabalho da Anitta inclui quatro álbuns de estúdio latino e uma infinidade de colaborações. Ela é a artista mais ouvida do Brasil e cativa público em todo o mundo com mais de 56 milhões de seguidores no Instagram. Anitta tem seis indicações ao Grammy Latino, ganhou nove MTV EMA, tem quase 5 bilhões de visualizações no YouTube e 6,5 bilhões de streams no Spotify. Em setembro de 2021, ela fez história como a primeira artista brasileira a se apresentar nos VMAs da MTV.

Anitta está atualmente finalizando seu tão aguardado quinto álbum, Girl From Rio, e o seu mais recente Single "Envolver" e "NO CHÃO NOVINHA", com a participação do DJ Pedro Sampaio, foi lançado no final de 2021.

Jon Platt, presidente e CEO da Sony Music Publishing, declarou: "A Anitta é uma artista brilhante, cuja autenticidade como compositora transcende as culturas sem esforço. À medida que ela continua a ampliar sua influência em todo o mundo, a Sony Music Publishing está entusiasmada em apoiar sua trajetória criativa."

Jorge Mejia, presidente e CEO da Sony Music Publishing na América Latina e nos EUA, afirmou: "Anitta é um fenômeno – uma artista e compositora capaz de transitar em vários mundos, gêneros e idiomas de sua própria maneira muito única e extremamente bem-sucedida. Estamos entusiasmados em recebê-la na família da Sony Music Publishing e esperamos fazê-la se sentir em casa."

Sobre a Anitta:

Desde o lançamento no Brasil há seis anos, Anitta se tornou a artista líder de uma nova geração de música latino-americana. Como a maior popstar feminina global do Brasil, ela acumulou 55 milhões de seguidores no Instagram e mais de 15 milhões de assinantes no YouTube com mais de 5,6 bilhões de visualizações. Anitta foi nomeada entre os 15º músicos mais influentes do mundo nas mídias sociais pela Billboard. Em julho de 2013, ela lançou seu primeiro álbum intitulado Anitta, que consistia de 14 novas faixas, cuja maioria é de sua autoria. O segundo álbum da Anitta, Ritmo Perfeito, foi lançado em julho de 2014, seguido por seu terceiro álbum, Bang, em 2016. O álbum continha 15 faixas originais e o vídeo para a música do título do álbum, "Bang", ganhou mais de 412 milhões de visualizações desde seu lançamento. Seu último álbum, Kisses, foi lançado em abril de 2019 e marca o primeiro álbum trilíngue de Anitta com músicas em espanhol, português e inglês. Kisses foi indicado para o "Melhor Álbum Urbano" no GRAMMY® Latino de 2019. Este ano, ela também ganhou o prêmio de "Melhor artista feminina" nos AMAs Latinos. Desde 2014, Anitta tem sido nomeada a "Melhor artista brasileira" no MTV Europe Music Awards por cinco anos consecutivos. Ela foi destaque na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, onde se apresentou ao lado dos cantores/compositores brasileiros Gilberto Gil e Caetano Veloso. Anitta foi capa de inúmeras revistas, incluindo Vogue Brazil, Marie Claire Brazil, GQ Mexico, e GQ Brazil. Anitta trabalhou com nomes como Madonna, Major Lazer, J Balvin, Diplo, Ozuna e Maluma, entre outros. Mais recentemente, Anitta lançou seu sucesso "Girl From Rio", que foi seu primeiro single a chegar ao Top 40 das rádios nos EUA. Anitta também lançou uma remix para a faixa com DaBaby. Antes disso, ela lançou "Tócame", com participação de Arcangel & De La Ghetto, "Fuego" com o DJ Snake e Sean Paul, "Loco" e "Me Gusta" com Cardi B e Myke Towers, que surgiu como um de seus maiores sucessos ainda com 223 milhões de streams. Mais recentemente, Anitta lançou seu novo single, "Faking Love" com Saweetie. Com contrato recém-assinado com a Warner Records, Anitta está atualmente em estúdio gravando seu quinto álbum, que será em inglês, espanhol e português.

