SONY PICTURES „MORBIUS" STARTET IN VISUELL BEEINDRUCKENDEN 270 GRAD PANORAMA SCREENX-KINOS

Erleben Sie den Film auch in den multisensorischen 4DX-Kinos von CJ 4DPLEX

Eintrittskarten jetzt im Verkauf

HOLLYWOOD, Kalifornien, 4. April 2022 /PRNewswire/ -- CJ 4DPLEX , der weltweit führende Hersteller von Premium-Filmformaten und Kinotechnologien, gab heute bekannt, dass der Film „Morbius" von Sony Pictures Entertainment jetzt im visuell beeindruckenden 270-Grad-Panorama ScreenX sowie im multisensorischen 4DX zu sehen ist.

ScreenX projiziert speziell ausgewählte Filmsequenzen auf die linke und rechte Seitenwand des Auditoriums und umgibt die Zuschauer mit exklusiven Bildern, die ihr peripheres Sehfeld auf natürliche Weise ausfüllen und sie in die Geschichte und die Handlung des Films eintauchen lassen. CJ 4DPLEX hat eng mit Sony Pictures zusammengearbeitet, um die höchste Qualität der Präsentation des Films zu gewährleisten und ein beeindruckendes 270-Grad-Panorama-Erlebnis zu garantieren, das nirgendwo anders zu finden ist. „Morbius" wird in über 368 ScreenX-Kinos weltweit und in 67 Kinos in Nordamerika bei Regal Cinemas, Cineplex, B&B, Cinepolis und CGV Cinemas zu sehen sein.

4DX übertrifft das traditionelle Kinoerlebnis, indem es die Zuschauer in die innovative CJ 4DPLEX Kinotechnologie eintauchen lässt, die das Bild auf der Leinwand mit über 20 einzigartigen Bewegungs- und Umgebungseffekten aufwertet. „Morbius" wird in über 772 4DX-Kinos weltweit und über 52 Kinos in Nordamerika bei Regal Cinemas, Cineplex, Cinepolis, Marcus Theatres und CGV Cinemas zu sehen sein.

„Wir freuen uns darauf, dass die Zuschauer ‚Morbius' in unseren beeindruckenden und hochwertigen Filmformaten ScreenX und 4DX erleben können. Fans auf der ganzen Welt werden die Möglichkeit haben, den Film in den Kinos auf eine einzigartige Weise zu erleben, die zu Hause nicht möglich ist", so Don Savant, CEO und Präsident, CJ 4DPLEX America.

„Sony Pictures hat eine neue Marvel-Legende zum Leben erweckt. Wir danken ihnen für ihre Zusammenarbeit und ihren kreativen Input, um die ScreenX- und 4DX-Erlebnisse einzigartig für diese spannende Antihero-Geschichte zu machen", ergänzte Jongryul Kim, CEO, CJ 4DPLEX.

Eintrittskarten für „Morbius" sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich und können in Ihren ScreenX- und 4DX-Kinos vor Ort gekauft werden.

Informationen zu „Morbius"

Einer der fesselndsten und widersprüchlichsten Charaktere Universum der Marvel-Charaktere von Sony Pictures kommt auf die große Leinwand: Oscar®-Preisträger Jared Leto verwandelt sich in den rätselhaften Antihelden Michael Morbius. Dr. Morbius, der an einer seltenen Blutkrankheit leidet und entschlossen ist, andere zu retten, die dasselbe Schicksal erleiden, versucht ein verzweifeltes Spiel. Während es zunächst ein radikaler Erfolg zu sein scheint, wird eine Dunkelheit in ihm entfesselt. Wird das Gute das Böse überwinden – oder wird Morbius seinen geheimnisvollen neuen Trieben erliegen?

Regie führte Daniel Espinosa. Story und Drehbuch von Matt Sazama und Burk Sharpless. Basierend auf den Marvel Comics. Produziert von Avi Arad, Matt Tolmach und Lucas Foster. Ausführende Produzenten sind Jared Leto, Louise Rosner und Emma Ludbrook. Die Hauptrollen spielen Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal und Tyrese Gibson.

Informationen zu CJ 4DPLEX

CJ 4DPLEX ist ein führendes Unternehmen für Kinotechnologie der nächsten Generation mit Hauptsitz in Seoul und internationalen Niederlassungen in Los Angeles und Beijing. Das Unternehmen hat innovative Filmtechnologien für Kinos auf der ganzen Welt entwickelt, darunter „ScreenX", „4DX" und „4DX Screen", die es den Konsumenten ermöglichen, Filme auf eine Art und Weise zu erleben, die vorher nicht möglich war.

CJ 4DPLEX ist Teil des CJ Group Konglomerats, zu dem auch die Unterhaltungskonzerne CJ CGV, die fünftgrößte Kinokette der Welt, und CJ ENM (CJ Entertainment & Media) gehören, die den mit Academy Award®, Golden Globe® und SAG Awards ausgezeichneten Film „Parasite" produziert haben. CJ 4DPLEX wurde von Fast Company zum innovativsten Unternehmen 2017 und 2019 im Bereich Live-Events gekürt, und die Technologie wurde 2015 und 2018 mit Silber bei den Edison Awards in der Kategorie Media and Visual Communications-Entertainment ausgezeichnet.

ScreenX ist das erste Multiprojektionskino der Welt mit einem immersiven 270-Grad-Sichtfeld. Durch die Erweiterung des Bildes über den Rahmen hinaus und auf die Wände des Theaters, zieht ScreenX Sie in die Geschichte auf dem Hauptbildschirm und taucht Sie in eine virtuelle Realität wie Einstellung mit Kinoqualität Auflösung. Bis heute gibt es weltweit über 368 ScreenX-Auditorien in 38 Ländern.

4DX bietet Kinobesuchern ein multisensorisches Kinoerlebnis, bei dem die Zuschauer durch Bewegung, Vibration, Wasser, Wind, Schnee, Blitze, Gerüche und andere Spezialeffekte, die das Bild auf der Leinwand verstärken, eine Verbindung zum Film herstellen können. Jedes 4DX-Auditorium verfügt über eine bewegungsbasierte Bestuhlung, die mit mehr als 21 verschiedenen Effekten synchronisiert und von einem Team erfahrener Redakteure optimiert wird. Bis heute gibt es weltweit über 772 4DX-Auditorien in mehr als 69 Ländern.

4DXScreen ist eine leistungsstarke Kombination unserer Super-Premium-Immersive-Theater-Technologien von ScreenX und 4DX in einem Auditorium, die ein noch nie dagewesenes Erlebnis für Kinobesucher schafft. Bis heute sind 41 4DXScreens rund um den Globus installiert.

