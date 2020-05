Sophi, de The Globe and Mail, gana el Premio al Mejor Emprendimiento de Noticias Digitales

TORONTO, 20 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Sophi.io, el motor de automatización y muro de pago predictivo de The Globe and Mail, ganó el Premio de WAN-IFRA a los Medios Digitales de Norteamérica en la categoría Mejor Emprendimiento de Noticias Digitales.

"Estamos muy impresionados con Sophi. El elemento más importante y atractivo de la creación de este tipo de inteligencia artificial es que los insumos editoriales fueron fundamentales. En muchas redacciones, los modelos de negocios minimizan el valor de su producto clave, pero esta presentación deja claro que no sucedió así con The Globe and Mail", apunta el fallo del jurado.

Este premio reconoce la labor de los medios noticiosos en Canadá y los Estados Unidos que han creado proyectos digitales que son únicos y originales. Además, Sophi quedó en segundo lugar en la categoría Mejor Estrategia para Contenidos de Pago por Paywalls, su compleja tecnología de muro de pago predictivo a partir del procesamiento del lenguaje natural y comportamiento del usuario.

Este sistema de inteligencia artificial también es finalista de los Premios a Medios Globales de la Asociación Internacional de Medios Noticiosos, creados para reconocer la innovación y la excelencia en un público creciente, marca e ingresos, en la categoría Mejor Tecnología Nueva o en la categoría Producto Digital. Asimismo, Sophi es finalista de los Premios a Medios de Digiday, diseñados para galardonar a las empresas que trabajan en la modernización de los medios digitales, en dos categorías: Mejor Innovación de Productos Digitales y Mejor Estrategia de Diversificación de Ingresos.

Sophi es una creación de The Globe and Mail para ayudar a la redacción a tomar importantes decisiones estratégicas y tácticas. Es un conjunto de herramientas conformado por Sophi Automation y Sophi for Paywalls, además de Sophi Analytics, un sistema de apoyo para decisiones dentro de la redacción.

Sophi Automation coloca, en forma autónoma, 99% del contenido de todas las páginas digitales de The Globe and Mail, entre ellas su página principal y las correspondientes a las secciones. Así, la redacción puede concentrarse en hace un periodismo de la más alta calidad; el éxito ha sido tal, que ahora se usa también en la maquetación de la versión impresa.

Sophi for Paywalls analiza la propensión del usuario y el contenido, y determina qué contenidos deben situarse, automáticamente, detrás de un muro de pago solo para suscriptores, donde la oportunidad de generar ingresos por suscripción es mucho más alta que las antiguas ganancias por publicidad. Esta herramienta se ha traducido en millones de dólares antes desaprovechados por The Globe and Mail.

Phillip Crawley, editor y director general de The Globe and Mail, comentó: "Es un honor ver a Sophi como mejor emprendimiento de medios digitales. Siempre estamos en pos de la innovación y Sophi nos ha aportado conocimientos increíblemente valiosos en estos años, y ha liberado a nuestros periodistas para que se dediquen a lo que solo ellos saben hacer. Nos complace compartir este potente motor con otros editores y contribuir a la transformación de la industria con esta herramienta".

Tras haber ganado este premio en Norteamérica, Sophi figura entre los contendientes de los Premios Internacionales a Medios Digitales de WAN-IFRA, donde compiten vencedores de Norteamérica, Latinoamérica, Asia, Europa, África, la India y Medio Oriente.

Acerca de The Globe and Mail y Sophi.io

The Globe and Mail es la empresa más importante de medios de Canadá al liderar el diálogo nacional e influir en la política pública gracias a la valentía e independencia de su periodismo desde 1844. La galardonada cobertura que The Globe and Mail hace del mundo empresarial, de la política y de los asuntos de interés nacional llega a seis millones de lectores cada semana en papel y en línea. The Globe cree que el futuro del periodismo radica en su capacidad de llevar a los lectores aquella información que desean y necesitan tener. De ahí la inversión de la empresa en la innovadora ciencia de los datos y la contratación de especialistas en datos de diversas ramas de la industria de la tecnología para desarrollar Sophi.io, un sistema de inteligencia artificial con capacidad predictiva, y su uso en la automatización del cuidado y la promoción de contenidos.

