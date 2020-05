Sophi, de The Globe and Mail, remporte le prix de la meilleure jeune pousse d'entreprise d'informations numériques

TORONTO, 21 mai 2020 /PRNewswire/ -- Sophi.io, le moteur d'automatisation et de péage prédictif de The Globe and Mail, a remporté le prix des médias numériques nord-américains de la WAN-IFRA dans la catégorie de la meilleure jeune pousse d'entreprise d'informations numériques.

« Très impressionnés par Sophi », ont écrit les juges pour expliquer leur décision. « L'élément le plus important et le plus attrayant de la création de cette IA est que l'apport éditorial y est essentiel. Dans de nombreuses salles de rédaction, les modèles commerciaux sapent la valeur de leur produit clé, mais d'après cette présentation, il est évident que ce n'était pas le cas pour The Globe and Mail. »

Ces prix récompensent les éditeurs du Canada et des États-Unis qui ont créé des projets de médias numériques uniques et originaux. Sophi a également remporté la deuxième place dans la catégorie « stratégie de contenus la plus payante », en reconnaissance de Sophi for Paywalls, sa technologie de traitement complexe du langage naturel et de péage de prédiction du comportement des utilisateurs.

Le système d'intelligence artificielle est également finaliste des Global Media Awards de l'International News Media Association, qui récompensent l'innovation et l'excellence en matière de croissance de l'audience, de la marque et des revenus, dans la catégorie « meilleure nouvelle technologie ou produit numérique ». En outre, Sophi est finaliste des Digiday Media Awards, qui récompensent les entreprises travaillant à la modernisation des médias numériques, dans deux catégories : Meilleure innovation de produit numérique et Meilleure stratégie de diversification des revenus.

Sophi a été développé par The Globe and Mail pour aider la salle de rédaction à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. C'est une gamme d'outils qui comprend Sophi Automation et Sophi for Paywalls ainsi que Sophi Analytics, un système d'aide à la décision pour les salles de rédaction.

Sophi Automation place de manière autonome 99 % du contenu de toutes les pages numériques de The Globe and Mail, y compris sa page d'accueil et ses pages de section. Cela permet à la salle de rédaction de se concentrer sur la production du meilleur journalisme possible et a connu un tel succès que le produit est maintenant utilisé pour la mise en page des articles.

Sophi for Paywalls analyse la propension des utilisateurs et du contenu et détermine quel contenu doit être automatiquement placé derrière un péage stricte (hard-paywall) où les possibilités de revenus d'abonnement sont plusieurs fois supérieures aux revenus publicitaires perdus. Il a permis de découvrir des millions de dollars de revenus inexploités pour The Globe and Mail.

Phillip Crawley, éditeur et PDG du The Globe and Mail a déclaré : « C'est un honneur pour Sophi d'être nommée meilleure jeune pousse d'entreprise numérique. Nous cherchons toujours à innover, et Sophi nous a apporté des idées extrêmement précieuses au fil des ans, tout en libérant nos journalistes pour qu'ils fassent ce qu'eux seuls peuvent faire. Nous sommes heureux de partager ce puissant moteur avec d'autres éditeurs et de contribuer à transformer le secteur grâce à cet outil. »

En tant que lauréate nord-américaine, Sophi est maintenant candidate aux World Digital Media Awards de la WAN-IFRA où s'affrontent les lauréats d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe, d'Afrique, d'Inde et du Moyen-Orient.

À propos de The Globe and Mail et de Sophi.io

The Globe and Mail est le principal média d'information du Canada. Depuis 1844, il mène la conversation nationale et provoque des changements politiques grâce à un journalisme courageux et indépendant. La couverture primée de The Globe and Mail sur les affaires, la politique et les affaires nationales touche 6 millions de lecteurs chaque semaine, dans la presse écrite et en ligne. Le Globe croit que l'avenir du journalisme réside dans sa capacité à apporter aux lecteurs les histoires qu'ils veulent et doivent connaître. C'est pourquoi l'entreprise a investi dans une science des données innovante et a engagé des spécialistes de l'industrie technologique pour développer Sophi.io, un système d'intelligence artificielle doté de capacités prédictives et l'a utilisé pour automatiser la conservation et la promotion des contenus.

Related Links

http://www.theglobeandmail.com/



SOURCE The Globe and Mail Inc.