Sophi, do jornal The Globe and Mail, ganha o prêmio de melhor empresa de notícias digitais

TORONTO, 20 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- O mecanismo de automação e previsão de paywall do Globe and Mail, Sophi.io, ganhou o prêmio de Mídia Digital da WAN-IFRA na América do Norte na categoria de Melhor Startup de Notícias Digitais.

"Muito impressionados com Sophi", escreveram os juízes ao explicar sua decisão. "A parte mais importante e atraente da criação desta inteligência artificial (IA) é que a contribuição editorial foi essencial. Em muitas redações, os modelos de negócios abalam o valor de seus principais produtos, mas a partir dessa apresentação, ficou evidente que não foi o caso do The Globe and Mail".

Os prêmios homenageiam os editores de notícias do Canadá e dos EUA que criaram projetos de mídia digital exclusivos e originais. O mecanismo Sophi também ficou em segundo lugar na categoria Melhor Estratégia de Conteúdo Pago, em reconhecimento ao Sophi para paywalls, seu complexo processamento de linguagem natural e tecnologia preditiva de paywall com base no comportamento do usuário.

O sistema de inteligência artificial também é finalista do prêmio de Mídia Global da International News Media Association, premiando a inovação e a excelência no crescente público, marca e receita, na categoria Melhor Tecnologia Nova ou Produto Digital. Além disso, o Sophi é finalista do prêmio Digiday Media, que reconhe empresas que trabalham para modernizar a mídia digital, em duas categorias: Melhor Inovação de Produto Digital e Melhor Estratégia de Diversificação de Receita.

O Sophi foi desenvolvido pelo The Globe and Mail para auxiliar a redação a tomar importantes decisões estratégicas e táticas. É um conjunto de ferramentas que inclui o Sophi Automation e o Sophi for Paywalls, além do Sophi Analytics, um sistema de apoio à decisão na redação.

O Sophi Automation coloca 99% do conteúdo em todas as páginas digitais do The Globe and Mail autonomamente, incluindo a página inicial e as seções. Isso permite que a redação se concentre na produção do melhor jornalismo possível e tem sido tão bem-sucedida que agora também está sendo usada para impressão.

O Sophi for Paywalls analisa a tendência do usuário e do conteúdo e determina qual conteúdo deve ser automaticamente colocado em hard-paywall (somente disponível por assinatura), onde a oportunidade de receita proveniente de assinatura é, muitas vezes, maior do que a receita de publicidade não obtida. Ele descobriu milhões de dólares em receita inexplorada para o The Globe and Mail.

Phillip Crawley, editor e diretor executivo do The Globe and Mail, disse: "É uma honra a Sophi ser nomeada a melhor startup de mídia digital. Estamos sempre procurando inovar, e o mecanismo Sophi nos trouxe insights extremamente valiosos ao longo dos anos, além de liberar nossos jornalistas para fazer o que somente eles podem fazer. Temos o prazer de compartilhar esse mecanismo poderoso com outros editores e auxiliar a transformar o setor com essa ferramenta".

Como vencedor de um prêmio na América do Norte, o mecanismo Sophi agora é candidato ao prêmio Mídia Digital Mundial WAN-IFRA, pelo qual competem os vencedores da América do Norte, América Latina, Ásia, Europa, África, Índia e do Oriente Médio.

Sobre o The Globe and Mail e o Sophi.io

O jornal The Globe and Mail é a principal empresa de mídia do Canadá, que vem liderando a conversa nacional e fazendo mudanças de políticas por meio de jornalismo corajoso e independente desde 1844. A premiada cobertura de negócios, política e assuntos nacionais do The Globe and Mail alcança 6 milhões de leitores por semana, nas versões impressa e on-line. O The Globe acredita que o futuro do jornalismo está na capacidade de trazer aos leitores as histórias que eles querem e precisam saber. É por isso que a empresa investiu em ciência de dados inovadora e contratou cientistas de dados de líderes do setor de tecnologia para desenvolver o Sophi.io, um sistema de inteligência artificial com recursos preditivos, e o utilizou para automatizar a curadoria e a promoção de conteúdo.

