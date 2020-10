Sophi.io, do The Globe and Mail, recebe o renomado prêmio de jornalismo on-line

O Sophi.io, um conjunto de ferramentas de inteligência artificial desenvolvido pelo The Globe and Mail, recebe o prêmio global de Inovação Técnica no Serviço de Jornalismo Digital

TORONTO, 20 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Sophi.io, o mecanismo de previsão e automação baseado em inteligência artificial do jornal The Globe and Mail, recebeu o Prêmio de Jornalismo On-line por Inovação Técnica no Serviço de Jornalismo Digital, concedido pela Online News Association (ONA).

"Para os negócios e a estrutura do jornalismo que são prioridades cruciais no setor neste momento, o trabalho premiado representa inovação técnica de alto impacto. Ele é especialmente útil para salas de redação locais com poucos recursos", disse um dos jurados, de acordo com a ONA.

Outro jurado o descreveu como "uma maneira clássica e elegante de trabalhar de modo mais inteligente, não mais árduo", enquanto outro disse que o trabalho vencedor "apresenta uma implementação corajosa e ousada de uma ferramenta que pode aprimorar significativamente a prática do jornalismo online".

Phillip Crawley, editor e diretor executivo da The Globe and Mail, disse: "Fiquei feliz em saber que a ONA escolheu o Sophi como vencedor de um prêmio focado na inovação. A inovação é uma parte essencial de nossa missão no The Globe and Mail, e é gratificante ver isso reconhecido além das nossas paredes. Continuaremos a transformar a indústria com o Sophi.io."

O Sophi é um sistema de inteligência artificial que ajuda editores a identificar seu conteúdo mais valioso. Ele tem sólidos recursos preditivos – usando processamento de linguagem natural, ajuda os editores a entender o conteúdo a ser usado para acesso pago para maximizar a receita de assinatura, sem detrimento da receita de publicidade.

O Sophi Automation faz a curadoria autônoma de conteúdo digital para identificar e promover os artigos mais valiosos. Ele coloca 99% do conteúdo em todas as páginas digitais do The Globe and Mail, incluindo a página inicial e as páginas de seção. O Sophi obteve tanto sucesso que agora está sendo usado também para disposição de material de impressão. O Sophi está disponível para editores em todo o mundo para ajudar seus produtores de conteúdo a focar na criação dos melhores artigos possíveis.

Greg Doufas, diretor de tecnologia do The Globe and Mail, disse: "o Sophi.io tem sido um imenso esforço conjunto entre nossos cientistas e desenvolvedores de dados, bem como nossa extraordinária sala de redação, que colaborou estreitamente para moldar e criar algo que realmente revolucionou o setor. Estamos muito orgulhosos de receber um prêmio global tão prestigioso – e estamos procurando ótimos parceiros que também gostariam de usar o Sophi."

Em maio, o Sophi também recebeu o Prêmio Norte-americano de Mídia Digital 2020 concedido pela Associação Mundial de Editores de Notícias (The World Association of News Publishers, WAN-IFRA) na categoria de Melhor Start-up de Notícias Digitais. Este prêmio homenageia editores de notícias que produziram projetos de mídia digital únicos e originais no ano passado.

O Sophi também fez parte da lista de seleção para outros prêmios no início deste ano, incluindo pela International News Media Association para Melhor Nova Tecnologia ou Produto Digital, e pela Digiday para Melhor Estratégia de Diversificação de Receita, e também para Melhor Inovação de Produto Digital.

Sobre The Globe and Mail e Sophi.io

The Globe and Mail é a principal empresa de mídia de notícias do Canadá, liderando o debate nacional e efetuando mudanças políticas por meio de um jornalismo corajoso e independente desde 1844. O alcance da cobertura premiada de negócios, política e assuntos nacionais do The Globe and Mail é de 6 milhões de leitores todas as semanas em material impresso e on-line. The Globe acredita que o futuro do jornalismo está em sua capacidade de trazer aos leitores as histórias que eles desejam e precisam saber. É por essa razão que a empresa investiu em ciência de dados inovadora e contratou cientistas de dados de líderes no setor de tecnologia para desenvolver o Sophi.io – um sistema de inteligência artificial com recursos preditivos – e o usou para automatizar a curadoria e promoção de conteúdo.

