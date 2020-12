Sophi.io-Integration von Arc Publishing bietet Content-Herausgebern neue Möglichkeit der Analyse und Automatisierung

TORONTO, 9. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Arc Publishing und Sophi.io haben heute bekanntgegeben, dass Sophi in Arc integriert werden soll. Es handelt sich dabei um das Tool zur Automatisierung und prädiktiven Analyse der kanadischen Tageszeitung The Globe and Mail. Die native Integration ist für die über 1.400 Websites erhältlich, die auf der Arc Publishing-Plattform sowie den aktuellen Integrationen und Funktionen von Arc aufbauen.

„Sophi.io liefert den Herausgebern, Sendern und Marken, die mit Arc arbeiten, wichtige Daten und Insights, mit deren Hilfe sie in Echtzeit ihren Content verwalten und ihre geschäftliche Entwicklung vorantreiben können", so Scot Gillespie, der technische Direktor und Generaldirektor von Arc. „The Globe and Mail hat als einer der ersten Herausgeber Arc für sich entdeckt – ein Musterbeispiel für die im Wandel begriffene Medienbranche, in der digitale Kanäle immer mehr in den Vordergrund rücken. Die kanadische Tageszeitung leitet ihre Ressourcen in strategisch sinnvolle Maßnahmen um – etwa in den Aufbau eines hochmodernen Analyseteams und eines Innovationslabors. Wir können es kaum erwarten, das Tool unserer Partner zu integrieren. Und wir freuen uns darauf, mit vereinten Kräften die Effizienz unserer Kunden in aller Welt zu steigern und ihnen datengetriebene Entscheidungen zu ermöglichen."

Die native Arc-Integration von Sophi Analytics ist per Standard fester Teil der Arc Themes. Dadurch entfällt das Erstellen benutzerdefinierter Tag. Damit geht die Erfolgsgeschichte der Arc Home-Integration von Sophi weiter. Ab sofort sind auch Web-Analysedaten Teil des Arc-Workflows. So erhalten die Herausgeber während der Arbeit einen Überblick über den Wert ihres Contents.

Phillip Crawley ist Herausgeber und Vorstandsvorsitzender von The Globe and Mail. Seine Einschätzung dazu: „Sophi hat sich der geschäftlichen Transformation von Herausgebern und Content-Produzenten verschrieben und nutzt dafür die Macht der Daten. Es ist schön, dass die Arc-Kunden jetzt dank unserer Partnerschaft mit Arc von den einmaligen Sophi-Funktionen profitieren können."

Neben den Analysefunktionen ist auch eine native Integration des Low-Code-/No-Code-Site-Editors von Arc, dem PageBuilder und der Sophi-Automation vorgesehen. Die automatisierte Lösung zur Content-Pflege nutzt die Möglichkeiten der leistungsstarken prädiktiven Analyse, der linguistischen Datenverarbeitung sowie fortschrittlicher Optimierungsroutinen. Damit kann der Herausgeber automatisch den wertvollsten Content all seiner Arc-basierten Installationen ausfindig machen und bewerben.

Greg Doufas, der technische Direktor von The Globe and Mail, meint dazu: „The Globe and Mail verwendet die Arc Publishing-Plattform seit ihrer Einführung. Ab sofort lassen sich die leistungsstarken CMS-Funktionen von Arc direkt in der Anwendung mit der fortschrittlichen Analyse und automatischen Content-Pflege der Sophi-Engine kombinieren. Das wird vielen Herausgebern ganz neue Möglichkeiten eröffnen."

Über Arc Publishing

Arc Publishing (https://www.arcpublishing.com/) ist eine preisgekrönte und hochmoderne Digital-Experience-Plattform. Die Tools der Suite decken den Bedarf moderner Herausgeber, Marken und Sender weltweit ab. Die durch die Washington Post aufgebaute Arc-Technologie dient dazu, in komplexen Website-übergreifenden Umgebungen die Herausgeber und das Publikum optimal zu unterstützen – von Video- über Web- und App-Inhalte bis hin zu Abonnements und den Einnahmen über Anzeigen. Die Plattform bietet dem Nutzer einen Wettbewerbsvorteil, den ausgeklügelte Technologien wie das maschinelle Lernen und KI-getriebene Tools noch verstärken. Arc hat sowohl bei kleinen als auch großen Kunden in aller Welt die digitale Transformation vorangetrieben. Aktuell bedient das Unternehmen jeden Monat über 1,5 Milliarden Besucher (gemessen als Unique Visitors). Bei Arc dreht sich alles um einen schnellen Service und Innovationen im Interesse der Leser, Newsrooms, Marken, Werbetreibenden und Entwickler.

Über Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) stammt aus der Ideenschmiede der kanadischen Tageszeitung The Globe and Mail. Die Suite hilft Herausgebern von Content dabei, wichtige strategische und taktische Entscheidungen zu treffen. Das System besteht aus KI-getriebenen Tools. Dazu zählen unter anderem Sophi Automation, Sophi for Paywalls und Sophi Analytics – ein System zur Entscheidungsfindung für Herausgeber von Content. Sophi ist darauf ausgelegt, die Messwerte zu verbessern, die für den Herausgeber am meisten zählen – von der Kundenbindung und dem Anwerben neuer Abonnementen über das Einbinden des Kunden bis hin zur Aktualität, Frequenz und dem Volumen. Zu den Sophi-Tools gehört auch der Naviga Publisher, der die Veröffentlichung gedruckter und digitaler Zeitungen automatisiert.

