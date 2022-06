SOPHiA GENETICS, en collaboration avec l'IDIBAPS, présente une nouvelle solution pour faire progresser le traitement de la leucémie lymphoïde chronique

BOSTON et LAUSANNE, Suisse, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq : SOPH), l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de Barcelone, et la société espagnole Diagnóstica Longwood ont annoncé aujourd'hui, depuis le congrès de l'Association européenne d'hématologie à Vienne, qu'ils ont combiné leur expertise pour développer une nouvelle solution pour la leucémie lymphoïde chronique (LLC) afin de faire progresser son traitement. Cette collaboration permettra d'unifier la grande variété des recommandations actuelles en une seule application visant à améliorer la caractérisation de la LLC et les pratiques de recherche sur la LLC dans la péninsule Ibérique.

SOPHiA GENETICS a déjà facilité l'analyse d'un million de profils génomiques grâce à la plateforme SOPHiA DDM™, y compris un nombre important de maladies onco-hématologiques comme la leucémie myéloïde aiguë et les lymphomes. La plateforme calcule un large éventail de variantes génomiques nécessaires pour affiner en permanence les algorithmes d'apprentissage automatique conçus pour détecter avec précision les cas rares et difficiles. Le nombre croissant d'utilisateurs de la communauté SOPHiA DDM™ est en mesure de partager et d'accéder à des idées en tirant les signaux pertinents détectés du bruit, ce qui permet finalement de gagner du temps et d'aider à prendre des décisions mieux informées.

La nouvelle solution pour la LLC permet de faire progresser la recherche sur la leucémie lymphoïde chronique grâce à l'analyse génomique. Cela pourrait permettre une meilleure détection de la maladie, qui représente 25 à 30 % de tous les cas de leucémie dans les pays occidentaux et touche chaque année plus de 100 000 personnes dans le monde[1], et, à terme, améliorer les soins aux patients. Grâce à la plateforme SOPHiA DDM™ et à l'IDIBAPS, les hématopathologistes peuvent désormais accéder à des recommandations concernant le statut mutationnel du TP53, les réarrangements des gènes de l'immunoglobuline (IG) et leur état d'hypermutation somatique, tout en bénéficiant de l'identification de 23 gènes spécifiques à la LLC pour les VNS, InDel et CNV comprenant NOTCH1, SF3B1, ATM, IGLV3-21, BTK, PLCG2, BCL2, del13q14 et trisomie 12, le tout dans un seul flux de travail NGS.

La nouvelle solution LLC a déjà été utilisée en routine en Espagne, avec d'autres occasions dans tout le pays, et en Amérique latine grâce aux canaux de distribution de Diagnóstica Longwood.

« Nous sommes fiers de travailler avec certains des experts les plus renommés dans le domaine de la recherche sur la leucémie lymphoïde chronique dans le monde. Ce partenariat est un excellent exemple de la façon dont la combinaison de l'analyse avancée des données avec les stratégies émergentes de LLC peut faire progresser les possibilités de la médecine axée sur les données », a déclaré Lara Hashimoto, directrice commerciale chez SOPHiA GENETICS.

« C'est une grande satisfaction de voir comment, grâce au partenariat avec SOPHiA GENETICS et Diagnóstica Longwood, nous pourrons transférer dans la pratique clinique les informations pertinentes générées depuis tant d'années dans la recherche sur la LLC en utilisant un test simple et robuste », a déclaré Elías Campo, chercheur principal et directeur de l'IDIBAPS.

À propos de SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) est une société de technologie médicale qui s'efforce d'établir la pratique de la médecine axée sur les données comme norme de soins et pour la recherche en sciences de la vie. Elle est à l'origine de la plateforme SOPHiA DDM™, une plateforme SaaS basée sur le cloud capable d'analyser des données et de générer des informations à partir d'ensembles de données multimodales complexes et de différentes modalités de diagnostic. La plateforme SOPHiA DDM™ et les solutions, produits et services associés sont actuellement utilisés par plus de 790 hôpitaux, laboratoires et établissements biopharmaceutiques dans le monde. Pour plus d'informations, visitez SOPHiAGENETICS.COM ou connectez-vous sur Twitter , LinkedIn et Instagram . Là où d'autres voient des données, nous voyons des réponses.

À propos de l'IDIBAPS

L'Institut de recherche biomédicale August Pi i Sunyer (IDIBAPS) est un centre de recherche biomédicale d'excellence qui s'attaque aux maladies les plus courantes dans notre environnement. Il s'agit d'un consortium public composé du gouvernement catalan (Generalitat de Catalunya), de l'hôpital Clínic de Barcelone, de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Barcelone et de l'Institut de recherche biomédicale du CSIC de Barcelone.

Environ 1 500 professionnels sont organisés en une centaine de groupes de recherche. L'IDIBAPS entreprend des recherches translationnelles. Il s'efforce de faire en sorte que les questions qui se posent au chevet du patient trouvent une réponse en laboratoire et que les progrès réalisés en laboratoire soient rapidement appliqués aux patients. Avec plus de 1 200 articles publiés chaque année, il constitue le premier centre de recherche biomédicale en Espagne.

À propos de Diagnóstica Longwood S.L.

Diagnóstica Longwood est une société espagnole fondée il y a 30 ans dans le but de satisfaire les besoins des professionnels de laboratoire. Au fil des années, elle s'est spécialisée dans le diagnostic moléculaire. Grâce à l'innovation, à l'amélioration continue et à l'engagement permanent en faveur de l'intégration des nouvelles technologies, l'entreprise est devenue une société de distribution leader dans les domaines de l'immunologie des transplantations, de la génétique, de l'hématologie, de l'oncologie et des banques de sang, entre autres, offrant à ses clients un service intégré, personnalisé et efficace. Grâce aux ressources humaines dynamiques, polyvalentes et hautement qualifiées de Diagnóstica Longwood, elle est en mesure de compléter le puzzle de l'excellence commerciale, qui permet au professionnel d'optimiser l'ensemble du processus et d'obtenir les meilleurs résultats. Son catalogue de produits comprend des marques de premier plan pour les diagnostics moléculaires tels que SOPHiA GENETICS.

Le Diagnóstica Longwood se distingue par sa grande équipe de professionnels hautement qualifiés, qui répondent rapidement et efficacement aux besoins des clients, à la fois sur le territoire national et à l'étranger. Cette attention personnalisée fait partie de l'ADN de l'équipe et constitue l'une des valeurs stratégiques de l'entreprise.

Pour plus d'informations, visitez le site DLONGWOOD.COM ou suivez-nous sur LinkedIn .

Les produits de SOPHiA GENETICS sont destinés à la recherche uniquement et ne doivent pas être utilisés dans des procédures de diagnostic, sauf indication contraire. Les informations contenues dans ce communiqué de presse concernent des produits qui peuvent ou non être disponibles dans différents pays et, le cas échéant, peuvent ou non avoir reçu une approbation ou une autorisation de mise sur le marché par un organisme de réglementation gouvernemental pour différentes indications d'utilisation. Veuillez contacter [email protected] pour obtenir les informations appropriées sur le produit pour votre pays de résidence.

Déclarations prospectives de SOPHiA GENETICS :

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations concernant les résultats d'exploitation et la situation financière futurs de SOPHiA GENETICS, sa stratégie commerciale, ses produits et sa technologie, ainsi que les plans et objectifs de la direction pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur les croyances et les hypothèses de la direction de SOPHiA GENETICS et sur les informations actuellement disponibles pour sa direction. Ces déclarations sont sujettes à des risques et incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans les documents déposés par SOPHiA GENETICS auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Aucune assurance ne peut être donnée que de tels résultats futurs seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. SOPHiA GENETICS décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, à moins que la loi applicable ne l'exige. Aucune déclaration ou garantie (explicite ou implicite) n'est faite quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

[1] 1. Siegel RL, Miller KD, Goding Sauer A, Fedewa SA, Butterly LF, Anderson JC, et al. Statistiques sur le cancer colorectal, 2020. CA Cancer J Clin. 2020;70:145–164. doi: 10.3322/caac.21601.

Contact pour les médias :

Sophie Reymond

+41 79 863 11 10

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1835876/SOPHiA_GENETICS_Logo.jpg

SOURCE SOPHiA GENETICS