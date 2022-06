SOPHiA GENETICS erhält CE-IVD-Zertifizierung für seine SOPHiA DDM™ Plattform

BOSTON und LAUSANNE, Schweiz, 14. Juni 2022 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), ein führendes Unternehmen im Bereich der datengesteuerten Medizin, gab heute auf der ESHG-Konferenz in Wien bekannt, dass es die CE-IVD-Zertifizierung für die Analysefunktionen seiner Cloud-basierten SOPHiA DDM™-Plattform, eine Ergänzung für diagnostische Anwendungen, erhalten hat. Mit dieser Zertifizierung ist die SOPHiA DDM™-Plattform nun IVD-kompatibel und unterstützt alle Anwendungen und Module, die für diagnostische Zwecke in der Europäischen Union und anderen Märkten, die diese Zertifizierung anerkennen, entwickelt wurden.

Die SOPHiA DDM™-Plattform hat bereits die Analyse von einer Million genomischer Profile ermöglicht. Heute ist sie eine zentrale Plattform für Partner aus der Gesundheits- und Biopharmaindustrie, die ihre Anwendungen in einem regulierten Raum und mit einem dezentralen Zugriffsmodus betreiben und dabei die Reichweite der SOPHiA-Community nutzen können. Die SOPHiA DDM™ Plattform, die auf den firmeneigenen Deep-Learning-Algorithmen basiert, unterstützt modernste Onkologie-Technologien, darunter fünf CE-IVD SOPHiA DDM-Anwendungen, darunter die neu registrierte SOPHiA DDM™ Dx Homologous Recombination Deficiency (HRD) Solution und SOPHiA DDM™ Dx RNAtarget Oncology Solution.

„Wir haben SOPHiA GENETICS mit dem Ziel gegründet, die globale Plattform zu sein, die es Fachleuten im Gesundheitswesen ermöglicht, ihr Fachwissen zu nutzen und weltweit zusammenzuarbeiten - und so das Versprechen einer datengesteuerten Medizin in großem Maßstab zu verwirklichen", erläuterte Dr. Jurgi Camblong, Mitgründer und CEO von SOPHiA GENETICS. „Die CE-IVD-Zertifizierung für diese IVD-Anwendungen ist ein Meilenstein, der die Qualität und Zuverlässigkeit unserer SOPHiA DDM™-Plattform widerspiegelt. Dies wird uns helfen, die Bedürfnisse unserer Partner im Gesundheitswesen in der EU zu erfüllen, die die proprietären Algorithmen von SOPHiA GENETICS für den klinischen Gebrauch einsetzen wollen."

Die Unterstützung der CE-IVD-Zertifizierungen durch die SOPHiA DDM™-Plattform zeigt das Engagement von SOPHiA GENETICS bei der Bereitstellung präziser und zuverlässiger Lösungen für mehr als 790 führende Gesundheitseinrichtungen in aller Welt. Die SOPHiA DDM™-Plattform nutzt die kollektive Intelligenz, die von SOPHiA GENETICS globalem Netzwerk von Partnern gesammelt wird. Angehörige der Gesundheitsberufe können die standardisierten datengesteuerten medizinischen Anwendungen bedenkenlos in ihre Routineabläufe in der EU einbeziehen - zum Wohle der Patienten auf der ganzen Welt.

SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich für die Etablierung der datengesteuerten Medizin als Standard in der Versorgung und in der biowissenschaftlichen Forschung einsetzt. Es ist der Entwickler der SOPHiA DDM™-Plattform, einer Cloud-basierten SaaS-Plattform, die in der Lage ist, Daten zu analysieren und Erkenntnisse aus komplexen multimodalen Datensätzen und verschiedenen diagnostischen Modalitäten zu gewinnen. Die SOPHiA DDM™-Plattform und die damit verbundenen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen werden derzeit von mehr als 790 Krankenhaus-, Labor- und Biopharmaeinrichtungen weltweit genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter SOPHiAGENETICS.COM , oder auf Twitter , LinkedIn und Instagram . Wo andere Daten sehen, sehen wir Antworten.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich der Aussagen über die künftige Ertrags- und Finanzlage, die Geschäftsstrategie, die Produkte und die Technologie von SOPHiA GENETICS sowie die Pläne und Ziele des Managements für künftige Geschäfte, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements von SOPHiA GENETICS sowie auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich derer, die in den von SOPHiA GENETICS bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben sind, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass solche zukünftigen Ergebnisse erzielt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. SOPHiA GENETICS lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an geänderte Erwartungen oder an veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, anzupassen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Es werden keine Zusicherungen oder Garantien (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für die Richtigkeit solcher zukunftsgerichteten Aussagen gegeben.

