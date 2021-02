SOPHiA GENETICS et le Groupe Espagnol sur le Cancer du Poumon font équipe pour explorer le potentiel prédictif des données sanitaires multimodales dans le cancer du poumon non à petites cellules résécable de stade IIIA

L'essai NADIM, financé par Bristol-Myers Squibb et le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, visait à évaluer l'activité antitumorale et la sécurité de la chimioimmunothérapie néoadjuvante pour le CPNPC résécable de stade IIIA. Les résultats importants récemment publiés dans The Lancet Oncology ont soutenu l'ajout du nivolumab néoadjuvant à la chimiothérapie à base de platine chez les patients atteints d'un CPNPC résécable de stade IIIA. Ce type de cancer très agressif est malheureusement en phase terminale chez la plupart des patients présentant une maladie localement avancée ; ces résultats pourraient donc soutenir un changement de perception du cancer du poumon localement avancé comme une maladie potentiellement mortelle vers une maladie curable.

Des données supplémentaires devraient être générées grâce à l'analyse des images radiologiques des patients du NADIM par la plateforme SOPHiA Radiomics. Ces données seront ensuite combinées à des données cliniques, biologiques et génomiques, et des modèles d'apprentissage machine multimodaux seront développés pour prédire la réponse au traitement néoadjuvant, en utilisant les données de base et les données pré-chirurgicales. L'analyse prédictive visera également à stratifier les cohortes de patients en ce qui concerne la survie sans progression et la survie globale.

"Nous sommes très heureux de collaborer à ce projet novateur et révolutionnaire qui ouvre la porte à une nouvelle médecine de précision. Il est certain que ce partenariat améliorera les connaissances relatives au traitement de ce groupe de patients et permettra d'aborder les meilleures perspectives de guérison du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) à un stade précoce", a déclaré le Dr Mariano Provencio, chef du service d'oncologie médicale de l'hôpital universitaire Puerta de Hierro à Madrid et chercheur principal de l'essai NADIM.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'appliquer nos capacités de radiomique et d'analyse multimodale à une question clinique aussi importante," a déclaré le professeur Thierry Colin, vice-président de la recherche en radiomique chez SOPHiA GENETICS. "Dans le groupe espagnol de lutte contre le cancer du poumon, nous avons trouvé des partenaires visionnaires qui voient clairement la promesse d'une nouvelle génération de données sur la santé, comme la radiomique, associée à des solutions technologiques d'intelligence artificielle pour générer des connaissances cliniques entièrement nouvelles au profit des patients en oncologie".

"L'exploitation du potentiel synergétique des données de santé multimodales grâce à l'intelligence artificielle est une promesse révolutionnaire pour l'avenir de la médecine personnalisée en oncologie et dans de nombreux autres domaines de la santé. Nous sommes inspirés par le potentiel d'impact positif sur les patients en aidant leurs prestataires de soins à prédire le meilleur traitement," a déclaré le Dr Philippe Menu, directeur médical de SOPHiA GENETICS.

L'essai NADIM a impliqué 18 centres du réseau espagnol de lutte contre le cancer du poumon qui apporteront leurs données au projet commun.

Les résultats de cette analyse supplémentaire des donnés de l'essai NADIM devraient être disponibles dans le courant de l'année.

A propos de SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS est la healthtech qui démocratise la médecine basée sur les données pour améliorer les résultats et l'économie de la santé dans le monde entier. En exploitant la puissance des données de santé de nouvelle génération pour la gestion du cancer et des maladies rares, la plateforme universelle SOPHiA permet aux professionnels de la santé d'agir avec précision et confiance. L'approche innovante de la société permet à une communauté en constante expansion de plus de 1 000 établissements de bénéficier du partage des connaissances, encourageant une nouvelle ère dans le secteur de la santé. SOPHiA GENETICS est reconnue parmi les "50 Smartest Companies" du MIT Technology Review.

Pour plus d'informations : SOPHiAGENETICS.COM, suivez @SOPHiAGENETICS sur Twitter.

A propos du Groupe Espagnol sur le Cancer du Poumon

Le GECP est un groupe coopératif indépendant et à but non lucratif fondé en 1991 pour promouvoir l'étude et la recherche sur le cancer du poumon. Le groupe est composé de 525 professionnels de la médecine - oncologues, spécialistes en chirurgie thoracique, radiothérapeutes et chercheurs en sciences fondamentales - et réunit 177 centres publics et privés dans toute l'Espagne. Le groupe a traité plus de 37 000 patients dans le cadre de différentes études et essais cliniques dont les résultats ont été présentés et publiés lors de congrès nationaux et internationaux et dans des revues médicales.

Pour plus d'informations : gecp.com, suivez @gecp_org sur Twitter.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1434014/SOPHiA_GENETICS_FR.jpg

Contact SOPHiA GENETICS

Sophie Reymond

PR & Communications Manager

[email protected]

+41 79 863 11 10

Contact GECP

Rita Perales

[email protected]

+34 670 24 70 50

Related Links

https://www.sophiagenetics.com/



SOURCE SOPHiA GENETICS